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Tarih yazdılar! 500 bin nüfuslu ülke Dünya Kupası'nda üst tura çıktı

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Tarih yazdılar! 500 bin nüfuslu ülke Dünya Kupası'nda üst tura çıktı

500 bin nüfuslu Yeşil Burun Adaları, Dünya Kupası'nda grubu ikinci tamamlayarak üst tura çıktı.

#1
Foto - Tarih yazdılar! 500 bin nüfuslu ülke Dünya Kupası'nda üst tura çıktı

FIFA 2026 Dünya Kupası H Grubu üçüncü ve son hafta karşılaşmasında 500 bin nüfuslu Yeşil Burun Adaları ile Suudi Arabistan karşı karşıya geldi.

#2
Foto - Tarih yazdılar! 500 bin nüfuslu ülke Dünya Kupası'nda üst tura çıktı

NRG Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı. Karşılaşmanın ikinci yarısında da gol olmadı ve maç başladığı gibi bitti.

#3
Foto - Tarih yazdılar! 500 bin nüfuslu ülke Dünya Kupası'nda üst tura çıktı

Bu sonuçla birlikte tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılan Yeşil Burun Adaları puanını 3'e yükseltti ve grubunu ikinci sırada tamamlayarak son 32 turuna çıktı.

#4
Foto - Tarih yazdılar! 500 bin nüfuslu ülke Dünya Kupası'nda üst tura çıktı

Afrika ekibi, bu turda Arjantin'in rakibi oldu.

#5
Foto - Tarih yazdılar! 500 bin nüfuslu ülke Dünya Kupası'nda üst tura çıktı

Suudi Arabistan ise 2 puanda kalarak turnuvaya veda etti.

#6
Foto - Tarih yazdılar! 500 bin nüfuslu ülke Dünya Kupası'nda üst tura çıktı

Yeşil Burun Adaları'nda Trabzonsporlu sağ bek Wagner Pina mücadeleye ilk 11'de başlarkeni bordo-mavililerin yeni transferi Sidny Cabral ise kart cezası nedeniyle maçta görev alamadı.

#7
Foto - Tarih yazdılar! 500 bin nüfuslu ülke Dünya Kupası'nda üst tura çıktı

Iğdır FK'da forma giyen kaptan Ryan Mendes de Afrika ekibinin ilk 11'inde yer aldı. RAMS Başakşehirli Nuno da Costa ise ikinci yarıda oyuna dahil oldu.

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