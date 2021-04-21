TRT Avaz'dan Kazakistan çıkarması: 3 yapım izleyiciyle buluşuyor

“Dilde, fikirde, işte birlik” yaklaşımı ile 12 yıldır yayın hayatına devam eden TRT Avaz, Türk tarihi ve kültürünün kilit olaylarını izleyici ile buluşturmaya devam ediyor.

Türk dünyasının fikir ve kanaat önderlerinden biri: “Abay Kunanbay”

Türk dünyasının en önemli fikir ve kanaat önderlerinden biri ve Kazak halkının manevi yol göstericisi olan Abay Kunanbay’ın hayatının anlatıldığı belgesel, 21 Nisan 2021 14.30’da TRT Avaz ekranlarında izleyici ile buluşacak. TRT Avaz, Abay Kunanbay’ı Türk dünyasına doğru ve eksiksiz tanıtacak bu belgeseli hazırlayarak ortak kültüre ve mirasa katkı sağlamayı hedefliyor.

Proje danışmanlığını Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı Sayın Yakup Ömeroğlu’nun üstlendiği belgeselde Abay’ın Türk dünyası için ortak önemi, titiz ve detaylı bir çalışma ile vurgulandı.

Projede şair, bestekâr, filozof olmasının yanı sıra bir tasavvuf ehli de olan ve devrinin çok ötesinde toplumsal çözümlemeler yapan Abay’ın çağdaş Kazak edebiyatının temelini attığının, daha da önemlisi Kazak halkının milletleşme yolunda muazzam katkı sağladığının altı çiziliyor.

Kazak Game of Thrones: “Elmas Kılıç”

24 Nisan 2021 saat 23.30’da BBC tarafından “Kazak Game of Thrones” olarak adlandırılan ve ilk Kazak Hanlarının tarihini anlatan “Elmas Kılıç” isimli Kazak draması izleyici ile buluşacak. 15. yüzyılda geçen film, Hanlar Zhanibek ve Kerey'in önderliğinde Kazak devletinin oluşumundaki kilit olayları ele alıyor.

Bozkırda hakimiyet savaşları: “Kazak Hanlığı: Altın Taht”

Yine 15. yüzyılda geçen ve Avrasya bozkırlarındaki hâkimiyet savaşlarını anlatan “Kazak Hanlığı: Altın Taht” ise 1 Mayıs 2021 saat 23.30’da ekranlara gelecek. Cengiz Han’ın torunlarından olan ve Beyaz Orda’da iktidarı ele geçiren efsanevi AbulhairShaiban’intahtının varisleri Kerei ve Zhanibek’in göçebe kabilelerin bir kısmını hükümdara başkaldırmaya teşvik ettiği drama, Ak Orda’nın Kazak Hanlığı’nı canlandırma hikâyesini konu alıyor. İlk Han olarak seçilen Jochi ve Urus Han'ın soyundan Sultan Kerey'in ve halkının, düşmanla mücadelesini gösteren film, Türk halkının huzur ve özgürlük içinde yaşamaya çalışırken karşılaştığı kanlı savaşlar, acı ve şiddetli kayıplar, unutulmaz zaferleri izleyicisine aktarıyor.