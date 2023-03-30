“TRT Afrika” Yayın Hayatına Başlıyor.. Dev adım atıldı...

TRT ile Afrika Yayın Birliği (The African Union of Broadcasting – AUB) tarafından bu yıl ilki düzenlenecek Yayıncılık Zirvesi, “Sürdürülebilir Bir Geleceğe Doğru: Kamu Yayıncılığı Hizmetini Yeniden Biçimlendirmek” teması ile 30 Mart - 1 Nisan tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek. Zirvede, “TRT Afrika” yeni dijital haber kanalının da tanıtımı gerçekleşecek.

TRT’nin de ortak üyesi olduğu, Afrika kıtasının gelişimine ve doğru şekilde anlatılmasına katkıda bulunma misyonu ile Afrika yayıncılarını bir araya getiren Afrika Yayın Birliği (The African Union of Broadcasting - AUB) temsilcileri, TRT - AUB iş birliğinde düzenlenecek 1. Yayıncılık Zirvesi’nde bir araya gelecek.

“Sürdürülebilir Bir Geleceğe Doğru: Kamu Yayıncılığı Hizmetini Yeniden Biçimlendirmek” teması ile 30 Mart - 1 Nisan tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek zirvede, yayın yaptığı dil sayısını artırmanın yanı sıra farklı ülkelerde etkin bir haberciliği hedefleyen TRT’nin yeni dijital haber platformu “TRT Afrika”nın da tanıtımı düzenlenerek yayın hayatına başlayacak.

Zirvenin ilk günü olan 30 Mart Perşembe, TRT tarafından Afrikalı gazetecilere verilecek eğitimle başlayacak. 16 Afrika ülkesinden 23 gazetecinin katılacağı eğitimde, “Pandemi sürecinde medyanın değişimi”, “Teknolojinin haberciliğin değişimine katkıları”, “Batılı etnosentrik yaklaşıma karşı kullanılacak araçlar” gibi başlıklar ele alınacak.

Zirvenin ikinci gününde, yabancı dillerdeki yayınlarını artırmaya ve güçlendirmeye devam eden, küresel çapta genişleme planının parçası olan uluslararası yayın kuruluşlarıyla Türkiye’nin sesini dünyaya duyurulmasını hedefleyen TRT’nin; TRT World, TRT Arapça, TRT Rusça, TRT Almanca, TRT Français ve TRT Balkan’dan sonra kurduğu dijital haber platformu TRT Afrika’nın tanıtımı gerçekleşecek.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ve AUB CEO’su Gregoire Ndjaka’nın açılış konuşmalarını yapacağı etkinlikle birlikte TRT Afrika yayın hayatına başlayacak. Gambiya’dan Fas’a, Nijerya’dan Kamerun’a kadar onlarca Afrika ülkesinde aktif olacak TRT Afrika; İngilizce, Fransızca, Swahili, Hausa dillerinde, kıtanın gerçek imajını tüm dünyaya gösterme misyonu ile yayın yapacak.

Zirvenin ikinci gününde ise deneyimli konuşmacıların katılımıyla “Kamu Hizmeti Medya Aynasında Afrika-Türkiye İlişkileri: Ortak Vizyon ve Geleceğin Zorlukları”, “Afrika ve Türk Kamu Hizmeti Medyaları Dijital Çağda Nasıl Sürdürülebilir Kalabilir?”, “Küresel Haber Akışlarının Değişen Yüzü: Daha Adil Bir Dünya İçin Ortak Vizyonla Afrika Hikayeleri Anlatmak” konulu paneller yer alacak.