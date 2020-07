TRT 2 ağustos ayında her akşam farklı bir filmi ekrana getirecek

İSTANBUL (AA) - Kültür sanat kanalı TRT 2, ağustos ayı boyunca her akşam farklı bir filmi sinemaseverlerin ve izleyicilerin beğenisine sunacak.

Edebiyattan tarihe, resimden tiyatroya, müzikten felsefeye birçok alanda yapımları izleyiciyle buluşturan TRT 2, ödüllü ve prestijli filmleri ekrana getirecek.



Aralarında televizyonda ilk kez yayınlanacak yapımların da yer aldığı, ağustos ayı boyunca orijinal dilinde yayınlanacak filmler şöyle:

1 Ağustos Cumartesi 21.30 Yeşil Rehber (Green Book)



2 Ağustos Pazar 21.30 Müdür (The Warden)



3 Ağustos Pazartesi 21.00 Turist (Force Majeure)



4 Ağustos Salı 21.00 Taksi Şoförü (Taxi Driver)



5 Ağustos Çarşamba 21.00 Bünyamin



6 Ağustos Perşembe 21.00 Mezarsız (As I Lay Dying)

7 Ağustos Cuma 21.30 Roman J. Israel, Esq.

8 Ağustos Cumartesi 21.30 93 Yazı (Summer 1993)



9 Ağustos Pazar 21.30 Düğün Davetiyesi (The Wedding Invitation)



10 Ağustos Pazartesi 21.00 Paterson

11 Ağustos Salı 21.00 Mucize (Wonder)



12 Ağustos Çarşamba 21.00 Kraliçe Lear



13 Ağustos Perşembe 20.45 Serçelerin Şarkısı (The Song of Sparrows)



14 Ağustos Cuma 21.30 Guguk Kuşu (One Flew Over The Cuckoo's Nest)



15 Ağustos Cumartesi 21.30 Bal Ülkesi (Honeyland)



16 Ağustos Pazar 21.30 Sahaf (The Bookshop)



17 Ağustos Pazartesi 21.00 Dogman



18 Ağustos Salı 21.00 Paramparça (Aloft)

19 Ağustos Çarşamba 21.00 Çınar

20 Ağustos Perşembe 20.45 Evim Güzel Evim (Home Sweet Home)



21 Ağustos Cuma 21.30 Donmuş Irmak (Frozen River)

22 Ağustos Cumartesi 21.30 Burası Cennet Olmalı (It Must Be Heaven)



23 Ağustos Pazar 21.30 Sonsuzluk Üzerine (About Endlessness)



24 Ağustos Pazartesi 21.00 Zavallı (Pity)



25 Ağustos Salı 21.00 Fotoğraf (Photograph)



26 Ağustos Çarşamba 21.00 Umudunu Kaybetme (The Pursuit Of Happyness)



27 Ağustos Perşembe 20.45 45 Yıl (45 Years)



28 Ağustos Cuma 21.30 Ahlat Ağacı



29 Ağustos Cumartesi 21.30 Ayka



30 Ağustos Pazar 21.30 Herkes Biliyor (Everybody Knows)



31 Ağustos Pazartesi 21.00 Kaptan Fantastik (Captain Fantastic)