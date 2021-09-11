TRT 1'in Masumlar Apartmanı dizisinin yeni sezon afişinde dikkat çeken detay

Son dönemlerde ekrana getirdiği projelerle adından söz ettiren TRT yeni sezona da bomba gibi dizelerle "merhaba" diyecek.

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, Alparslan: Büyük Selçuklu, Gönül Dağı gibi dizileri seyirci ile buluşturacak olan TRT'de ikinci sezon için gün sayan bir diğer projesi ise Masumlar Apartmanı.

Dizinin 38. yeni bölümü gelecek hafta ekrandaki yerini alacak ve ikinci sezon başlayacak.

Birinci sezonun finalinde İnci karakterini oynayan Farah Zeynep Abdullah ayrıldı. İnci karakteri ölünce Han’ın yeni sezonda bir boşluğa düşmesi bekleniyordu.

Ancak diziye yapılan yeni bir transfer ile bu duruma engel olundu. Melisa Şenolsun, ikinci sezonda Farah Zeynep Abdullah’ın yerini doldurmak için hikayeye dahil oldu.

Hatta ünlü oyuncu ikinci sezon afişinde de yer alarak başrole adını yazdırdı.

Geride bıraktığımız sezon reyting rekorları kıran Masumlar Apartmanı dizisinin merakla beklenen ikinci sezon afişi yayımlandı. Dizi, 14 Eylül Salı günü yeni sezona başlayacak.

Çarpıcı hikayesi ve başarılı oyunculuklarıyla adından sıkça söz ettiren Masumlar Apartmanı'nın yeni sezon afişi de yine büyük beğeni topladı.