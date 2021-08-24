TRT 0’ın yeni dizisinin başrolü belli oldu
TRT0 ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan Akif dizisi için hazırlıklar devam ederken başrol oyuncusu da belli oldu. Son olarak Zalim İstanbul dizisinde rol alan Fikret Kuşkan, Mehmet Akif Ersoy'u oynayacak. Akif dizisinde İstiklal Marşı öncesi ve yazılım süreci konu alındı.
İstiklal Marşı öncesi ve yazılım sürecini konu alan dizi TRT'nin dijital kanalı TRT0 için çekilecek olan "Akif" dizisinin hazırlıkları tam gaz devam ediyor.
Yönetmen koltuğunda Selahattin Sancaklı'nın oturacağı Akif dizisinin Eylül ayında sete çıkması planlanıyor. Hazırlıklar devam ederken dizinin başrol oyuncusu da belli oldu.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Dizide Mehmet Akif Ersoy'u Fikret Kuşkan canlandıracak. Titiz bir cast çalışmasının yapıldığı projede "Vatan şairimiz" Mehmet Akif Ersoy'un eşi İsmet Ersoy'u Özge Borak canlandıracak. Dizinin kadrosunda Ertan Saban da yer alacak.