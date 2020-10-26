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Aktüel Tropik Zeta fırtınasının kasırgaya dönüşerek Meksika'yı ve Florida'nın batı kıyılarını vurması bekleniyor
Aktüel

Tropik Zeta fırtınasının kasırgaya dönüşerek Meksika'yı ve Florida'nın batı kıyılarını vurması bekleniyor

Yeniakit Publisher
2020-10-26 10:10:45 -
Tropik Zeta fırtınasının kasırgaya dönüşerek Meksika'yı ve Florida'nın batı kıyılarını vurması bekleniyor

MİAMİ (AA) - Meksika'nın turistik Yucatan Yarımadası'na ilerleyen tropik fırtına Zeta'nın, güçlenerek kasırgaya dönüşmesi ve hafta ortasında Meksika'yı ve ABD'de Florida'nın batı kıyı şeridini vurmaya başlaması bekleniyor.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, pazar günü Cozumel Adası'nın 420 kilometre güneydoğusunda bulunan Zeta'nın maksimum rüzgar hızının saatte 95 kilometreyi bulduğunu açıkladı.

Zeta'nın bugün geç saatlerde Yucatan Yarımadası'nı etkisi altına alacağı, daha sonra Meksika Körfezi'ne ilerleyeceği, Jamaika ve Küba'nın bazı kesimlerinde aşırı yağışlara yol açtıktan sonra çarşamba günü Florida'nın batı kıyısına yaklaşacağı tahmin ediliyor.

Meksika'nın Quintana Roo eyaletinde 71 barınağın, turistler ve yöre halkı için hazır hale getirildiği belirtildi.

Yucatan Yarımadası'nda bu ay etkili olan Delta kasırgasının ve Gamma tropik fırtınasının yol açtığı hasar nedeniyle hükümet felaketzedelere yardımı sürdürüyor.

Louisiana Valisi John Bel Edwards'ın da Zeta nedeniyle Kriz Eylem Ekibini faaliyete geçirdiği ifade edildi.



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