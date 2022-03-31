Trondsen ameliyat mı oldu? Trondsen sağlık durumu nasıl?

Anders Trondsen, sağ uyluk üst adale tendonundaki yırtık sebebiyle ameliyat oldu. Trabzonspor'un resmi sitesinden yapılan açıklama şu şekilde: "Norveçli futbolcumuz Anders Trondsen İspanya’da başarılı bir operasyon geçirdi. Sağ uyluk üst adale tendonunda yırtık tespit edilen Trondsen, İspanya’nın Barselona şehrinde Ameliyat oldu. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz."

Anders Trondsen kimdir?

Anders Trondsen (d. 30 Mart 1995, Lillehammer) Norveçli futbolcudur. Süper Lig takımlarından Trabzonspor'da forma giymektedir. Anders Trondsen, ilk resmi maçına Lillehammer formasıyla 2. divisjon'da çıktı. Daha sonra sırasıyla Stabæk, Sarpsborg 08 ve Rosenborg'da oynadı. 8 Ağustos 2020 tarihinde Süper Lig takımlarından Trabzonspor'a transfer oldu. Resmî bir maça çıkmadan sağ diz ön çapraz bağı koptu.

Anders Trondsen Millî takım kariyeri

Norveçli futbolcu millî takım kariyerinde U-15, U-16, U-17, U-18, U-19 ve U-21 yaş gruplarında oynadı. Norveç millî futbol takımı formasıyla ilk maçına Kasım 2016'da, 2018 FIFA Dünya Kupası elemelerinde 2-1 kaybettikleri Çek Cumhuriyeti karşısında çıktı.