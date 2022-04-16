Tromboz nedir, belirtileri nelerdir? Varisli damarlar ve tromboz ıçin 2 malzemeyle doğal çözüm!

Tromboz nedir?

Trombüs (pıhtı) oluşumu.

Tromboz aynı zamanda, bir damarın trombüs (damar içinde pıhtı) tarafından tıkanmasına verilen isimdir. Arter veya venlerde oluşabilir fakat genellikle venlerde görülür.

Tromboz neden olur?

Bacaktaki derin toplardamarının pıhtıyla tıkanması olarak tanımlanan derin ven trombozu farklı nedenlerle oluşmaktadır. Uzun süre hareketsiz bir şekilde yatmak, gebelik, kanser tedavisi görmek, ideal kilonun üzerinde olmak ya da beyin ameliyatı geçirmek gibi nedenleri bulunmaktadır.

Derin Ven Trombozu'nun Belirtileri ve Bulguları

Bacakta oluşan kızarıklık veya renk değişikliği.

Bacakta veya ilgili toplardamar boyunca şişlik.

Bacakta meydana gelen sertlik.

Bacakta hissedilen şiddetli ağrı ve hassasiyet.

Bacağın şiş veya ağrıyan kısmında sıcaklık artışı

Varisli damarlar ve tromboz ıçin sadece 2 basit maddeyle doğal çözüm!

Kadınlar Tromboz ve varislere karşı erkeklere oranla daha hassastır ve birçok kadın bu sorunlardan muzdariptir.

Varisli damarlar genellikle bacaklarda ve ayak bileklerinde görülür ve genişlemiş ve şişmiş damarlar kalbe doğru kan akışını engellediğinden, damarlardaki kan birikmesi sonucu oluşur.

Bunun nedeni genellikle obezite, kan pıhtıları, yaralanmalar, egzersiz eksikliği, hamilelik, ayakta durma veya uzun saatler boyunca oturmaktan kaynaklanan damarların hasar görmesidir.

Derin damar trombozu, derin damarlardaki tıkanıklıktır ve bu tıbbi durum tamamen doğal yollarla ev yapımı ilaçlar ile tedavi edilebilir. Ancak, özellikle uzun süre ayakta durma veya oturma dönemlerine geldiğinde yaşam biçiminde gerekli bazı değişiklikleri göz önünde bulundurmanız gerektiğini unutmayın.

Aşağıdaki tarif, Birçok kişinin Varisli Damarlar ve Tromboz ile ilgili sorunlarını tedavi etmesine yardımcı olmuştur.

Malzemeler:

1 bardak koyun sütü

1 adet bebek sabunu

Hazırlanışı:

Bebek sabunu koyun sütünde öğütmeniz ve iyice karıştırmanız gerekir. Ardından, sorunlu bölgelere karışımı uygulayın. Hafifçe masaj yaparak günde üç kez uygulayabilirsiniz. Ayrıca bir kompres yapabilir ve karışımı bacaklara etki edecek şekilde uygulayabilirsiniz.

Çözelti buzdolabında saklanabilir.

İşte varisli damarlar için en iyi tedavilerden biri:

Etkilenen cilt bölgesine beş damla selvi esansı uygulayın. Optimal sonuçlar için, bunu birkaç hafta boyunca günde iki kez yapın. Kas ağrısı, şişlik veya kabarcıkları tedavi ediyorsanız diğer esansiyel yağlara geçin. Her kullanımdan önce yağları seyrelttiğinizden emin olun. Lavanta, nane ve çay ağacı yağı bu amaç için kullanım durumunda etkilidir. Sorununuzu çözmek için her zaman az miktarda yağ kullanın.

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