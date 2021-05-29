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Gündem Trollerin oltasına takıldı! İrfan Değirmenci'den utanılası bir yalan daha
Gündem

Trollerin oltasına takıldı! İrfan Değirmenci'den utanılası bir yalan daha

Halk Tv sunucusu İrfan Değirmenci, ÖSYM'nin, KPSS adaylarından 300 lira sınav ücreti istediği yalanını ortaya atan trollerin oltasına takılarak yine kendini rezil etti.

Yeniakit Publisher
2021-05-29 16:04:00 - 2021-05-29 16:25:37

 Yeniakit.com.tr 

KPSS başvurularının başlayacağını öğrenen bazı troller, sosyal medyada ortaya çıkarak 'sınav başvurusu 300 TL' diye bir yalan ortaya atttı. ÖSYM, trollerin saldırısından sonra açıklamada bulunarak ortaya atılan iddianın kaynaksız bir yalan olduğunu belirtti. ÖSYM'nin açıklaması gün içinde Sözcü'de bile yayımlandı.

Sözcü'de bile yayımlanan açıklamayı okumadın mı İrfan?

CHP'nin kanalı Halk Tv ise araştırmadan uzak içi boş kitlesini yalanlarla kandırmayı sürdürdü. Sözcü'den başka gazete okumadığını iddia eden Halk Tv sunucusu İrfan Değirmenci, ana haberde trollerin birinin attığı mesajı okudu. Değirmenci, saatler önce Sözcü'de bile yayımlanan ÖSYM açıklamasından da utanmayarak, yalana devam etti.

İrfan Değirmenci şunları söyledi:

"KPSS'ye girmek için adaylardan 300 lira istiyorlar. Oturum başına bir dünya para. 28 yaşında işsiz bir izleyicimiz budur önemli gündem maddem diyordu. Çok haklı. Son derece haklı. Birilerinin çocukları dünyaya yardım kitleri dağıttığını söyleyedursun, KPSS'de iyi puan almasına rağmen atanamayanlar, yıllarca üniversitede okuyup, asgari ücretli bir iş dahi bulamayanlar, bunların konuşulmasını istiyor. Konuşacağız elbette."

Sedef Kabaş'ın eğittikleri!

Yalanları art arda ortaya çıkan İrfan Değirmenci, geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak, "Bu ekranda yalan olmaz. Halk Tv ekranında yalan bizden önce de olmadı, bizden sonra da olmayacak." diyerek yine katmerli bir yalana imza atmıştı.

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