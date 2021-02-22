Tripofobi nedir? Tripofobi hastalığının belirtileri neler? Tripofobi testi nasıl yapılır?

Tripofobi, yüzeylerde bulunan birbirine yakın gruplar halinde sıralanmış delikler nedeniyle korku, endişe duyulması ya da iğrenme ve mide bulantısına sebep psikolojik bir rahatsızlıktır. Genellikle bal peteği, çilek, nar ve sünger benzeri nesnelere bakarak tetiklenir. İşte” Tripofobi hastalığının belirtileri neler? Tripofobi tedavisi nasıl yapılır?” sorularının cevabı…

Tripofobi hastalığının belirtileri neler?

Tripofobi hastalığının insanda sebep olduğu etkileri aşağıdakilere benzer şekildedir:

Korku, tiksinme ya da rahatsızlık hissi

Ürperme

Titreme

Ciltte kaşınma

Terleme

Bulantı

Durumdan kaçınma isteği

Kalp çarpıntısı

Baş dönmesi

Nefes darlığı

Tripofobi tedavisi nasıl yapılır?

Tripofobi gibi psikolojik rahatsızlıklarının tedavisinde psikoloji danışmanlık, psikoterapi teknikleri ve hipnoz gibi yöntemler kullanılmaktadır. Tripofobi’yi yatıştırmak için Antidepresan ilaçlar doktorunuz tarafından verilebilir.

Tripofobi Testi Nasıl Yapılır?

Tripofobi testinin nasıl yapıldığı en çok merak edilen konular arasında. Özellikle yapılacak olan bu test ile beraber, kişinin üzerindeki etkisi ve şiddeti ortaya çıkarılabilir. Ancak şu bu konu hakkında bir tıbbi kanı üzerinden test bulunmuyor. Ama belli başlı bazı muayene yöntemleri bu konuda ön plana çıkabiliyor.

Öncelikle fiziki muayene gerçekleştirilir.

Nörolojik bir rahatsızlığın varlığı olup olmadığı konusunda bilgi alınır.

Gerekli olduğunda beyin tomografisi çekimi gerçekleşir.

MR ile beraber organik bir rahatsızlığın olup olmadığı konusunda bilgi alınır.