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Kadın - Aile Trileçe tarifi, nasıl yapılır? Kolay trileçe tarifi
Kadın - Aile

Trileçe tarifi, nasıl yapılır? Kolay trileçe tarifi

Hafif ve lezzetli bir tatlı olmasıyla herkes tarafından sevilen bir tatlıdır.

Yeniakit Publisher
2021-11-20 23:58:00 - 2021-11-21 00:00:20
Trileçe tarifi, nasıl yapılır? Kolay trileçe tarifi

Orjinal Trileçe tarifi için malzemeler

  • 5 yumurta akı
  • 5 yumurta sarısı
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 1, 5 su bardağı un
  • 1 paket vanilya
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 tatlı kaşığı karbonat

Islatmak için:

1 lt süt

Karameli için:

  • 1 su bardağı toz şeker
  • 1 tatlı kaşığı tereyağı
  • 1 kutu sıvı krema (200 ml)
  • Beyaz çikolata (üzeri için)

Yapılışı

5 yumurtanın sarısı ve beyazları ayrılır. Yumurta akı ve toz şeker karıştırma kabına alınıp önce düşük devirde sonra yüksek devirde 5-6 dk boyunca çırpılıp köpük köpük olması sağlanır. Üzerine yumurta sarıları eklenip çırpmaya devam edilir. Son olarak un, kabartma tozu, vanilya ve karbonat eklenerek güzelce çırpılır. Altına yağlı kağıt serilmiş büyük boy kare borcama karışım boşaltılır. Zemine bir iki defa vurularak hava kabarcıklarının çıkması sağlanır. Önceden ısıtılmış 170 derecede 35 dk pişirilir. Keki pişerken karameli için toz şeker tavaya alınır, ara sıra karıştırarak erimesi sağlanır. Tamamen eridikten sonra üzerine tereyağı ve sıvı krema eklenir, kısık ateşte karıştırarak kıvam alması sağlanır. Başka bir kaba alınıp soğumaya bırakılır. Pişen kekin ilk sıcaklığı çıktıktan sonra ters çevrilerek altındaki yağlı kağıt çıkartılır. Ters yüzü üste gelecek şekilde borcama oturtulur. Üzerine 1 lt soğuk süt gezdirilir. Yarım saat kadar dolapta dinlendirilir. Bu aşamadan sonra üzerine karamel sos dökülerek yayılır. Afiyet oslun

 

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