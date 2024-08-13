Tribünlerde coştular, hopladılar zıpladılar! Ama uğursuz geldi uğursuzlar

Hikmet Genç, Türkiye'nin 1984'ten bu yana ilk kez yaz olimpiyatlarını altın madalyasız tamamlamasını ele aldı. Genç, Türkiye'nin madalya sıralamasında 64. sırada yer almasını sert bir dille eleştirdi. Spor yatırımlarının karşılığının alınamamasını sorgulayan Genç, tablodan "uğursuzluk" getiren CHP'li siyasileri sorumlu tuttu. Genç, olimpiyatlardaki başarısızlığın altında yatan sebepleri irdelediği Akşam gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"1984 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'ndan bu yana ilk kez bir yaz olimpiyat oyunlarını altın madalya kazanamadan tamamladık.

Madalya kazanan 84 ülke arasında 64'üncü olduk. Gümüş ve bronz madalya kazanan toplam 8 sporcumuz var. Hepsini tebrik ediyorum...

Haber bülteni tadında yaptığımız girizgâhtan sonra gelelim sadede.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İlk üç; Çin ABD Japonya (Rusya'ya yaptırım uygulamasalardı zirve böyle mi olurdu?)

Biz; sıfır altın madalya ile 64'üncü sırayı aldık!

Onca spor tesisi, gençlik merkezi, kulüplerin alt yapı çalışmaları, bunca emek çaba, 85 milyon nüfus.., bu mudur neticesi?

Dünya çapında başarı kazanan bireysel ve takım oyunu onca sporcumuz takımımız var.

Ve sıfır altın madalya ile 64'üncü sırada kaldık.

Bizi geçen ülkelere bi'bakayım dedim.

33'üncü sırada Bahreyn var.

49 Ekvador,

55 Saint Lucia,

59 Dominik Cumhuriyeti,

62 Dominica... (Dominik değil, Karayipler'de başka bir ada ülkesi. Nüfusu yaklaşık 70 bin. )

Ve 64. sırada Türkiye!..

Neyse ki 'Fiji' 74. sırada, bizden sonra geliyor.

'Mikronezya'nın milli sporcuları ise aynı zamanda ülkenin bakanları. Ülke idaresi daha önemlidir diye gelmemiş olabilirler.

Tuvalu, Nauru ve Papua Yeni Gine katıldı mı bilmiyoruz.

Katılsalardı belki de bizim sıralamada daha geriye düşmemize sebep olabilirlerdi!?

Hasılıkelam 64'üncü sırada tamamladık.

Daha ilk günden itibaren her mevzuda olduğu gibi yine siyaset üzerinden tartıştık olimpiyatları.

Eko'nun kiraladığı yüz binlerce avroluk saray. Eko'nun beraberinde getirdiği ekibin Paris'teki saraydan eğlence görüntüleri.

Ve yine Eko ve tatil manzaraları.

Ama bu sefer Özgür Eş Başkan ve Mansur Yavaş'la beraber.

Tribünlerde coştular, hopladılar zıpladılar.

Kadın milli voleybol takımımızın maçlarını tribünlerden izlediler, hopladılar zıpladılar.

Bi'de "uğurlu geldik" dediler.

'Nazire olsun diye de; "Aramızda kalsın, ayağımız uğurlu..," pozu verdiler.

Her maçta tribünde destekledikleri voleybolcularımız madalya alamadı.

40 yıl sonra sıfır altınla olimpiyatları tamamladık.

İsmet Özel'in; 'Allah insanı iddiasından vurur' sözünü hatırladık.

'Uğurlu geldik' dediniz, 'uğursuzluk' götürdünüz ve döndünüz.

Ya sizin delikanlı?!

'Bizınız'la mı döndü?.."