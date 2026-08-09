Gelmesi olay olmuştu gitmesi de olacak gibi... Agbadou düşünülmüyor: Ama o da ayrılığı düşünmüyor!
Beşiktaş, Emmanuel Agbadou'ya iyi bir teklif gelmesi halinde onu satmaya hazır. Sorun şu ki; Fildişi Sahilli savunmacı bir yere gitmeyi düşünmüyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Beşiktaş, Emmanuel Agbadou'ya iyi bir teklif gelmesi halinde onu satmaya hazır. Sorun şu ki; Fildişi Sahilli savunmacı bir yere gitmeyi düşünmüyor.
Beşiktaş'ta 18 milyon euro bonservis bedeli ödenen Emmanuel Agbadou, yeni Teknik Direktör Italiano'nun gelişi sonrasında gözden düştü. Yönetim iyi bir teklif gelmesi halinde tecrübeli savunmacıyı satmaya sıcak bakıyor. Ondan gelecek para ise yine takviyelerde kullanılacak.
1.85 boyundaki futbolcuya özellikle İtalya pazarından bir ilgi var. Ancak 29 yaşındaki oyuncunun senelik kazancı işleri zorlaştırıyor. capology.com sitesinin verilerine göre; Agbadou, 3.75 milyon euro garanti ücret alıyor. Bu para, bonuslarla birlikte 4.2 milyona çıkabiliyor.
Avrupa'daki yüksek vergi dilimleri sebebiyle aynı parayı İtalya'da kazanabilmesi hayli zor. Emmanuel Agbadou'nun Beşiktaş'tan ayrılmayı düşünmediği öğrenildi. Oyuncunun Siyah-Beyazlı ekiple 30 Haziran 2030 tarihine kadar sözleşmesi var. Yani isterse uzun seneler boyunda İstanbul'da kalabilir!
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