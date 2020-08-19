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Spor Triatlonda 303 kişi dopingle mücadele eğitimi aldı
Spor

Triatlonda 303 kişi dopingle mücadele eğitimi aldı

Yeniakit Publisher
2020-08-19 10:29:31 -
Triatlonda 303 kişi dopingle mücadele eğitimi aldı

ANKARA (AA) - Türkiye Triatlon Federasyonu; hakem, antrenör ve sporculara yönelik on-line eğitim semineri düzenledi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu tarafından hazırlanan 'Dopingle mücadele eğitimi', bugüne kadar 303 kişi tarafından başarıyla tamamlandı.

Bir saat kadar süren çevrim içi eğitimde, dopingle mücadele hakkında bilinmesi gereken temel kavramlar anlatıldı.

Söz konusu eğitim, federasyonun 2020 yılı süresince gerçekleştireceği faaliyetlerde görev alacak hakem, antrenörler ve 15 yaş üzeri tüm sporcular için 'temiz spor' ilkesi gereğince zorunlu kılındı.

Açıklamada, federasyon yetkililerinin yarışmalar öncesinde gerekli kontrolleri yapacağı anımsatılarak, eğitimlerini henüz tamamlamamış ilgili kişilerin en kısa sürede bu eğitimi tamamlamaları gerektiği ifade edildi.

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