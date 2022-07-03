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Spor Trezeguet Trabzonspor için İstanbul'da
Spor

Trezeguet Trabzonspor için İstanbul'da

Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Mısırlı orta saha oyuncusu Trezeguet, İstanbul'a ulaştı.

Yeniakit Publisher
2022-07-03 03:26:00 -
Trezeguet Trabzonspor için İstanbul'da

Trabzonspor'da gelecek sezon kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Nwakaeme ile yollar ayrıldıktan sonra kanat bölgesine takviye yapması beklenen bordo-mavililer, anlaşma noktasına geldiği Trezeguet'yi transfer sürecini hızlandırmak için İstanbul'a getirdi.

Mısır’dan İstanbul’a gelen yıldız futbolcu sağlık kontrolünün ardından sözleşme imzalayacak.

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