Trezeguet Trabzonspor için İstanbul'da
Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Mısırlı orta saha oyuncusu Trezeguet, İstanbul'a ulaştı.
Trabzonspor'da gelecek sezon kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Nwakaeme ile yollar ayrıldıktan sonra kanat bölgesine takviye yapması beklenen bordo-mavililer, anlaşma noktasına geldiği Trezeguet'yi transfer sürecini hızlandırmak için İstanbul'a getirdi.
Mısır’dan İstanbul’a gelen yıldız futbolcu sağlık kontrolünün ardından sözleşme imzalayacak.