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Yerel Trenle işçi servisi çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
Yerel

Trenle işçi servisi çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Kırklareli’nde trenle işçi servisi çarpıştı. Olayda 27 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-10 09:21:00 -
Trenle işçi servisi çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Kırklareli'nin Babaeski ilçesi Alpullu beldesinde yük treninin hemzemin geçitte işçileri taşıyan servis midibüsüne çarptığı kazada 27 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Babaeski ilçesine bağlı Alpullu beldesinde meydana geldi. Bir tekstil fabrikasında çalışan işçileri taşıyan servis midibüsüne, hemzemin geçitte yük treni çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilip yan yatan midibüsteki 27 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, AFAD, itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Babaeski Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Alpullu Belediye Başkanı Erhan Ceylan, servis midibüsünün bariyeri kapalı hemzemin geçitten geçmeye çalıştığı sırada yük treninin çarptığını belirterek, "Midibüste bulunan 27 kişi yaralandı. Yaralılar Babaeski Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedavi altına alındı" dedi.

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