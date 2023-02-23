Trenin tırı biçtiği korkunç kaza!

ABD’nin New York eyaletindeki Haverstraw kasabasında bir tren, hemzemin geçide takılan tırı biçti.

Kaza anı amatör kameralar tarafından kaydedildi.

Kazadan dakikalar önce tır sürücüsünün aracı terk ettiği belirtilirken, olayda ölen ya da yaralananın olmadığı ifade edildi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, tırın taşıdığı ağır yük nedeniyle dorsesinin hemzemin geçide sürttüğü ve tırın durmasına neden olduğu ifade edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.