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Dünya Trenin tırı biçtiği korkunç kaza!
Dünya

Trenin tırı biçtiği korkunç kaza!

Hemzemin geçitten geçerken raylara takılan tır trenin altında kaldı. Korkunç kaza, an be an amatör kameraya takıldı.

Yeniakit Publisher
2023-02-23 22:30:00 - 2023-02-23 22:44:53

ABD’nin New York eyaletindeki Haverstraw kasabasında bir tren, hemzemin geçide takılan tırı biçti.

Kaza anı amatör kameralar tarafından kaydedildi.

Kazadan dakikalar önce tır sürücüsünün aracı terk ettiği belirtilirken, olayda ölen ya da yaralananın olmadığı ifade edildi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, tırın taşıdığı ağır yük nedeniyle dorsesinin hemzemin geçide sürttüğü ve tırın durmasına neden olduğu ifade edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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