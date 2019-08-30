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Trendyol'dan "Mega Eylül İndirim Günleri" kampanyası

Trendyol'un 3 gün sürecek Mega Eylül İndirim Günleri kampanyası 10 Eylül'de başlayacak- Trendyol Group Pazarlama Direktörü Erdem İnan:- "Satışlarımızın yüzde 90’a yakınının yine mobil platformlar üzerinden yapılacağını tahmin ediyoruz. Mega Eylül İndirim Günleri'ne 3 günde toplam 20 milyon ziyaretçi bekliyoruz"

30 Ağustos 2019 Cuma 09:07
Trendyol'dan "Mega Eylül İndirim Günleri" kampanyası

İSTANBUL (AA) - Trendyol, okul alışverişi yapacak ebeveynler ve şehire dönecek çalışanlar için 3 gün sürecek, binlerce marka ve yüz binlerce üründe yapılacak "Mega Eylül İndirim Günleri" kampanyası 10 Eylül'de başlayacak.

Trendyol'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, elektronikten ev eşyasına, süpermarketten anne-bebek ürünlerine, modadan kozmetiğe, kırtasiye ve okul malzemelerine kadar özel indirim fırsatlarını müşterilerine sunuyor.

Her yıl kasım ayında Efsane Günleri düzenleyen Trendyol, bu yıl okula dönüş döneminde anne-babaları ve üniversite öğrencilerini, şehre dönüş döneminde ise çalışanları unutmayarak Mega Eylül İndirim Günleri kampanyasını 10-12 Eylül'de yapacağını duyurdu.

Kullanıcılarına hızlı ve güvenli alışveriş deneyimini ulaşılabilir fiyatlarla sunmak üzere dönemsel olarak büyük indirim kampanyalarına imza atan Trendyol, bu eylülde de geleneği bozmuyor. Kampanya kapsamında, TV, radyo ve internet reklamlarıyla birlikte, influencer/blogger paylaşımları, sosyal medya desteği ve birkaç ilde açık hava mecralarında yoğun iletişim planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Trendyol Group Pazarlama Direktörü Erdem İnan, Mega Eylül İndirim Günleri kampanyasıyla geçen sene kasım ayında ulaştıkları rakamlara yakın bir satış hacmi hedeflediklerini belirtti.

İnan, Trendyol’un her yıl geleneksel olarak kasım ayında düzenlediği yılın en büyük indirimi Efsane Günler dışında, bu yıl okula dönüş döneminde de ihtiyaç duyulan alışverişi daha da canlandırmak amacıyla Mega Eylül kampanyasını düzenlediklerini vurgulayarak, "Platformumuzda yer alan markalar ile birlikte Türkiye’nin dört bir yanına ekonomik hareket getireceğiz. İhtiyaçların ve buna bağlı olarak harcamaların oldukça arttığı yılın bu döneminde anne-babaların ve üniversite öğrencilerinin yanında olarak, onlara bütçe dostu mega indirimlerle alışveriş yapma imkanı sağlayacağız. Satışlarımızın yüzde 90’a yakınının yine mobil platformlar üzerinden yapılacağını tahmin ediyoruz. Mega Eylül İndirim Günleri'ne 3 günde toplam 20 milyon ziyaretçi bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.


- E-ticaret en çok yeni evlenenlere yaradı


Öte yandan evlenecek çiftlere cazip ödeme ve indirim fırsatları sunarak kampanyaların daha cazip hale geldiği Trendyol’da, düğün sezonunda beyaz eşya satışları yüzde 160 arttı.

Evlilik telaşında mağaza dolaşmak yerine düğününe odaklanan çiftlerin yardımına online alışveriş koştu. Yeni evlenecek çiftler, Trendyol’un sunduğu cazip düğün paketi fırsatlarını değerlendirdi. Geçen yıla göre satışların yüzde 160 arttığı beyaz eşya kategorisinde çiftler en çok ocak, çamaşır makinası ve buzdolabı satın aldı.

Trendyol, düğün paketlerinde buzdolabı, çamaşır makinası, bulaşık makinası, fırın ve ocak çiftler tarafından yoğun ilgi görürken, kurutma makinası, ankastre cihazlar ve derin dondurucular da tercih ediliyor. Trendyol ekonomik düğün paketleri, 999 liradan başlarken, ürün çeşitlerine göre fiyatlar 11 bin liraya kadar çıkabiliyor.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 09:07
  1. Trendyol

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