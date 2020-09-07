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Ekonomi Trendyol'dan ihtiyaç duyulan her şey için "Mega Eylül" kampanyası
Ekonomi

Trendyol'dan ihtiyaç duyulan her şey için "Mega Eylül" kampanyası

Yeniakit Publisher
2020-09-07 14:18:48 -
Trendyol'dan ihtiyaç duyulan her şey için "Mega Eylül" kampanyası

İSTANBUL (AA) - Trendyol, 8, 9 ve 10 Eylül'de Mega Eylül İndirim Günleri ile on binlerce üründe yüzde 50’ye varan indirimler sunuyor.

Trendyol'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin Trendyol’u, 8, 9 ve 10 Eylül'de düzenleyeceği Mega Eylül kampanyasını duyurdu.

Sadece 3 güne özel binlerce marka ve yüz binlerce üründe yapılacak mega indirimlerle elektronikten ev eşyasına, süpermarketten anne-bebek ürünlerine, modadan kozmetiğe, kırtasiye ve okul malzemelerine kadar çok özel indirim fırsatları Trendyol müşterilerini bekliyor.

Kullanıcılarına hızlı ve güvenli alışveriş deneyimini avantajlı fiyatlarla sunmak üzere dönemsel olarak büyük indirim kampanyalarına imza atan Trendyol, bu eylülde de geleneği bozmayacak. Trendyol; 8, 9, 10 Eylül tarihleri arasında “İhtiyacınız olan her şey Trendyol’da” diyor kullanıcılarını bu alışveriş deneyimine davet ediyor.

Mega Eylül kampanyasında, aksesuarda, ayakkabıda, saat ve gözlükte, mobilyalarda, kozmetikte ve giyimde yüzde 50’ye, elektronikte yüzde 8’e varan, ev ürünlerinde yüzde 45’e, oyuncaklarda yüzde 40’a ve süpermarkette yüzde 10’a varan indirimler sunulacak.

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