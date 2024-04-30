Trendyol’a görme engelli kullanıcılar için Sesli Rehber özelliği geldi!

Türkiye’nin lider e-ticaret platformu Trendyol, on binlerce görme engelliye online alışveriş deneyiminin kapılarını açan EyeBrand sertifikasıyla, tüm ekosisteminde pozitif etki oluşturmayı hedefleyen sürdürülebilirlik çalışmalarını yeni bir seviyeye taşıdı. Trendyol, BlindLook iş birliği ile görme engellileri aktif kullanıcılar olarak online alışveriş dünyasına dahil eden Sesli Simülasyon (Audio Simulation) teknolojisini e-ticaret kanallarına entegre etti.

Görme engelli tüketiciler, sunulan her ürün ve hizmeti yardıma ihtiyaç duymadan kullanabilmeleri için BlindLook tarafından geliştirilen sesli haritalama teknolojisi sayesinde Trendyol, görsel odaklı olan e-ticaret dünyasını Sesli Simülasyon ile görme engelliler için erişilebilir hale getirdi.

“Sosyal sorumlu dönüşümü hızlandırıyoruz”

Sürdürülebilirliği tüm boyutlarıyla değerlendirerek herkes için kapsayıcı ve uygulanabilir çözümler üretmek üzere çalıştıklarını ifade eden Trendyol Grubu Kurumsal İletişim Direktörü İrem Poyraz, “EyeBrand sertifikası ile BlindLook’un Görme Engelliler için Marka Ağı’na katılmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Müşterilerimize kusursuz bir e-ticaret deneyimi sunarak pozitif etki oluşturmak bizim temel misyonumuz. Bu etkiyi daha eşit ve daha kapsayıcı bir dünya adına kullanarak ülkemizde 1 milyon, dünyada 285 milyon görme engelli bireyin özgürce hayata katılma hakkını destekliyoruz. Sesli rehber özelliği sayesinde artık görme engelliler, platformumuzda bulunan 200 milyonu aşkın ürünü inceleyebilecek, kendi kararlarını kendileri vererek kolay ve güvenilir alışveriş olanağından yararlanabilecekler. 30 milyonu aşkın müşterimizle Türkiye’nin en yüksek kullanıcı sayısına sahip EyeBrand sertifikalı e-ticaret platformu olmak bizim için gurur kaynağı. BlindLook iş birliğimizle, Sürdürülebilir Etki Planımız doğrultusunda hedeflediğimiz sosyal sorumlu dönüşümü hızlandırıyoruz” diye konuştu.

BlindLook kurucu ortakları Sadriye Görece ve Cihat Ersin Aydın, “EyeBrand ağımızın bir parçası olarak, Trendyol’un yapay zekâ destekli sesli özgürlük dünyamıza katılmasından dolayı çok mutluyuz. Ülkemizde 1 milyon, dünyada ise 285 milyon görme engellinin hayatına dokunacak bir işe imza attık. Biz BlindLook olarak, iletişimin %80 görme odaklı olduğu bu dünyada, görme engelliler için %100 ses odaklı bir dünya oluşturuyoruz ve bunu gelişen teknolojiyi de içine katarak büyütüyoruz. Trendyol gibi kullanıcı sayısı yüksek, görme engelli bireylerin ihtiyaçlarına cevap verecek, e-ticaretin önemli bir markasıyla birlikte çalışmaktan dolayı çok mutluyuz. Eşit, erişilebilir ve kapsayıcı dünya hayalimizi adım adım gerçekleştirme yolunda bizimle birlikte yürüdüğü için Trendyol’a çok teşekkür ederiz” şeklinde konuştular.

Sesli Simülasyon (Audio Simulation) Nasıl Çalışıyor?

BlindLook tarafından geliştirilen ses odaklı erişilebilirlik teknolojisi Sesli Simülasyon, görme engelliler için ürün ve hizmetleri erişilebilir hale getiriyor ve tam veya kısmi görme engelli bireylerin dijital ürün ve hizmetleri yardıma ihtiyaç duymadan kullanmalarına olanak sağlıyor. Ekran okuyucu programlarla paralel bir biçimde çalışan teknoloji, herhangi bir web sitesi veya uygulamayı kullanırken alınması gereken aksiyonları sesli bir biçimde aktararak kullanıcıları yönlendiriyor:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Görme engelli, BlindLook platformuna kaydolur.

Trendyol’a ait simülasyonlar görme engellinin ekran okuyucu programıyla uyumlanır.

Görme engelli, sesli yönlendirme ile Trendyol.com ve Trendyol mobil uygulamasında ürün seçenekleri arasında özgürce gezinerek hızlı, kolay ve güvenilir alışverişin keyfini çıkarabilir.