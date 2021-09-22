Trendyol yeni sezonu Mega Eylül kampanyasıyla karşılıyor
Dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol’un Mega Eylül kampanyası başladı. Kampanyada giyimden kozmetiğe, elektronikten ev eşyasına binlerce marka ve yüz binlerce üründe yüzde 70’e varan indirimler uygulanıyor.
Yakup Sarıçiçek
Yarın da geçerli olacak indirimlerden yararlanan yararlanana. Mega Eylül kampanyası kapsamında giyimde yüzde 50, ayakkabıda yüzde 50, aksesuarda yüzde 70, kozmetikte yüzde 50, elektronikte yüzde 10 ve ev eşyasında yüzde 50’ye varan fırsatlar sunuluyor. Kampanyaya Trendyol mobil uygulamasından veya www.trendyol.com adresinden ulaşmak mümkün.