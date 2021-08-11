Trendyol Türkiye’nin ilk ‘Decacorn’u oldu

Yakup Sarıçiçek

Amerika’nın önde gelen yatırım fonlarından General Atlantic ve dünyanın en büyük teknoloji şirketlerine yatırım yapan Japonya merkezli SoftBank Vision Fund 2 liderliğinde gerçekleşen yeni yatırım turuna Berlin merkezli Princeville Capital, ADQ (BAE) ve Katar Yatırım Otoritesi (QIA) de katıldı.

Konumunu güçlendirdi

Trendyol Kurucusu Demet Mutlu, ”Ülkemize son dönemdeki en yüksek uluslararası yatırımı getirmiş olmak bizim için bir gurur kaynağı. Ayrıca Trendyol’un Türkiye’den çıkan ilk “decacorn” olması da sektörümüzün uluslararası arenadaki konumunu güçlendirecek” dedi. Bu yatırımın Türkiye’nin dijital ekosistemine uluslararası ilgiyi artıracak ve sektörün gelişmesine ciddi ivme kazandıracağını ifade eden Mutlu, “Satıcılarımızın platformumuz üzerinden yürüttükleri operasyonları için yüzbinlerce kişi çalışırken, kargo dağıtımı, paketleme, müşteri hizmetleri gibi farklı sektörlerde de yüzbinlerce kişiye iş olanağı sağlıyoruz. Böylece doğrudan ve dolaylı, ekonomimize toplam 1,1 milyon kişilik istihdam katkısı yapıyoruz. 2023’te bu rakamı 2,4 milyon kişiye çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

“EMEA Bölgesi’nin lider e-ticaret şirketi olacağız”

Trendyol Yönetim Kurulu Başkanı Evren Üçok ise “Genç nüfusu, dünya standartlarındaki insan kaynağı ve EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) Bölgesi’ndeki stratejik konumu ile ülkemizin yüksek bir büyüme potansiyeli var. EMEA’nın e-ticaretteki lider oyuncusu olmak için, Türkiye’deki güçlü ekibimizden, teknoloji ve e-ticaretteki uzmanlığımızdan, ülkemizin ve iş ortaklarımızın kaliteli üretim kapasitesinden, pazarlama becerilerinden ve lojistik alanındaki deneyimlerinden güç alacağız” açıklamasında bulundu.