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Ekonomi Trendyol tedarikçilerinden Türkiye'nin dört yanına 60 milyon ürün
Ekonomi

Trendyol tedarikçilerinden Türkiye'nin dört yanına 60 milyon ürün

Yeniakit Publisher
2020-12-02 11:36:24 -
Trendyol tedarikçilerinden Türkiye'nin dört yanına 60 milyon ürün

İSTANBUL (AA) - Trendyol tedarikçileri, kasım ayında Türkiye'nin dört bir yanına 60 milyon ürün satışı gerçekleştirdi.

Şirket açıklamasına göre, Trendyol, "Süper İndirim Günleri" ve "Efsane Günler" kampanyalarıyla kasım ayını tamamladı. Kasım ayı boyunca 5 milyon çeşit ürün Trendyol'da indirimli fiyatlarla müşterilere sunuldu. Trendyol tedarikçilerinin satışlarında ise geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 158 büyüme gerçekleşti.

Trendyol, kasım ayında 1,5 milyar ziyaret ile en üst seviyeye ulaşırken, aktif kullanıcı sayısı ise 25 milyona ulaştı.

Kampanyanın son günü olan cuma akşamında ise anlık olarak 1,85 milyon Trendyol müşterisi platformda buluştu.

Trendyol kasım kampanyalarına en yoğun ilgiyi İstanbul, Ankara, İzmir'in ardından Bursa, Antalya, Kocaeli, Adana, Mersin, Konya ve Gaziantep gösterdi. Tüm Türkiye'deki Trendyol tedarikçileri arasında en çok sipariş alan iller ise üç büyük ilin ardından Denizli, Aydın ve Kocaeli oldu.

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