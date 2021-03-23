Trendyol Satıcılarını tüm gücüyle destekliyor

Yakup Sarıçiçek

Trendyol, pazaryeri modeliyle ülkemizin dört bir yanındaki on binlerce satıcının milyonlarca ürününü 20 milyon aktif müşterisiyle buluşturuyor. Başta esnaf ve KOBİ’ler olmak üzere işletmeleri dijitalleştirerek, ticaretlerini dijitalde sürdürmeleri ve büyütmeleri için fırsatlar sunan Trendyol, teknoloji, finansman, pazarlama ve eğitim gücüyle de işletmeleri destekliyor, daha çok müşteriye ulaşmalarını sağlıyor.

Trendyol Akademi ile e-ticarete doğru adım atın

Trendyol, platforma katıldıkları ilk günden itibaren her adımda satıcıların yanında oluyor. Satıcıların e-ticarete doğru adım atması için Trendyol, eğitim platformu Trendyol Akademi’yle onları destekliyor. Satıcılar, satış artırma, ürünlerini öne çıkartma, dijital pazarlama ve kampanya yönetimi, e-ticaret depo ve operasyon yönetimi, muhasebe ve finans, kişisel gelişim gibi konularda 300’e yakın ücretsiz eğitime katılabiliyor. Satıcılar arasında bilgi alışverişine büyük önem veren Trendyol, düzenlediği iş ortağı buluşmaları ile satıcıları diğer satıcılarla ve kendi alanında uzman kategori liderleriyle bir araya getiriyor. Ayda 60’tan fazla canlı yayınla gerçekleştirdiği eğitim, e-ticaret etkinlikleriyle de satıcılara sürekli destek veriyor. Trendyol, 2020 yılında 70 bin satıcıya 800 saat eğitim vererek e-ticaret gelişimlerine katkıda bulundu. Yıl boyunca gerçekleştirdiği 44 Trendyol İş Ortağı Buluşmaları’nda ise 40 bin satıcıyı bir araya getirerek, satıcılar arası bilgi alışverişini sağladı.

Satıcı paneli ile satışlar kat kat arttırma fırsatı

Trendyol, satıcıların e-ticaret operasyonlarını rahatça yönetmeleri için geliştirdiği Satıcı Paneli ile işletmelere satışlarını farklı yöntemlerle kat kat artırma fırsatı sunuyor. Satıcılar, panel üzerinden sipariş takibi, fiyatlandırma gibi tüm süreçleri rahatlıkla gerçekleştiriyor ve satış performansını takip edebiliyorlar. Panel üzerinden her ürün grubunda Türkiye’de en çok satanları görme fırsatı sunan Trendyol, satıcıların kullanıcı davranışlarını takip edip satış artırıcı aksiyonlar almasına imkan sağlıyor. Satıcılar, kampanya ekranları ile kolayca Trendyol kampanyalarına katılabiliyor, kendi kampanyalarını oluşturabiliyor ve yüksek iletişim yatırımı sayesinde hacimli satışlara ulaşabiliyorlar. Trendyol’da satıcı mağazası özelliğini kullanarak kendi mağazalarını oluşturuyorlar ve kendilerine ait olan bu sayfayı diledikleri gibi tasarlıyorlar. Aynı zamanda, siparişin geldiği ilk andan ürün müşteriye ulaşana kadar olan süreci de kolaylıkla takip edebiliyor, müşteri sorularını cevaplayarak, ürün iptal ve iadelerini yönetebiliyorlar. Bununla birlikte Trendyol’daki güncel performanslarına göre işlerini büyütmelerine katkı sağlayacak anlık önerileri görebiliyor ve aksiyon alabiliyorlar.

Satıcılara sunulan avantajlar

Trendyol’da kolay ve hızlı başvuru süreçleri ile satıcılar aynı gün içinde ücretsiz olarak mağazalarını açabiliyor ve kolayca tasarlayıp yönetebiliyor. Satıcılar, Trendyol.com/mağazaadı şeklinde bir internet sitesine sahip oluyor. Trendyol’da aylık ya da yıllık olarak mağaza ücreti bulunmuyor.

Platforma katılan her satıcıya e-ticaret danışmanları atanıyor. Süreçler, operasyon ve performansları konusunda bilgilendiriliyor. Satıcılar, kullanışlı satıcı paneli üzerinden Türkiye’de en çok satanları görebiliyor, satış arttırıcı ve operasyon geliştirici aksiyonlar alabiliyor.

Trendyol satıcıları sınırsız adette ürünü platform üzerinden ücretsiz olarak satışa sunabiliyor.

Komisyon oranları yüzde 5’ten başlıyor ve kategori bazında değişkenlik gösteriyor. Trendyol kampanya dönemlerinde komisyon oranlarında özel destekler sunuyor.

Trendyol, satıcılarını pazarlama gücüyle destekliyor, satıcıların görünürlüklerini ve satışlarını artırmalarına katkı sağlıyor.

Türkiye’nin dört bir yanında üreten, ekonomiye güç katan kadın girişimcileri dijital ekonomide destekleyen Trendyol, Güçlü Kadınlar Programı ile kadın girişimcilere ve kadın üretim kooperatiflerine özel faydalar sunuyor.

Trendyol’da ürünlerini öne çıkarmak isteyen satıcılar, belirledikleri bütçe ve süreler dâhilinde seçtikleri ürünlerin pazarlamasını yapabiliyor.

Trendyol E-Faturam ile satıcıların fatura süreçleri dijitalleşiyor. Satıcılar, Trendyol EFaturam’dan ilk fatura paketlerini satın aldıktan sonra ilk 5 ay ücretsiz ve sınırsız olarak fatura oluşturabiliyor. Diğer pazaryerlerine ait siparişlerin faturalarını oluşturmaya da imkân sağlayan Trendyol’un E-Faturam hizmetinde 32 TL’den başlayan paketler sunuluyor.

Bankalarla yapılan özel anlaşmalar sayesinde ise havale, eft, personel maaş desteği gibi konularda avantajlı bankacılık hizmetleri sunuluyor.

Avantajlı fiyatlarla ürün fotoğraf çekimi, araç kiralama, kargo gönderimi, kutu ve ambalaj tedariki sağlanırken, %6 indirimli akaryakıt alım fırsatı sunuluyor.

Trendyol Akademi ile satıcılar kendilerine özel oluşturulan satış artırma, operasyon, pazarlama ve kişisel gelişim gibi konularda 300’e yakın eğitime ücretsiz katılabiliyor. Trendyol her hafta cuma günleri gerçekleştirdiği İş Ortağı Buluşmaları ile canlı yayınlarda satıcılar ile bir araya geliyor. Ayda 60’tan fazla canlı yayınla gerçekleştirdiği eğitim, e-ticaret etkinlikleriyle de satıcılara sürekli destek veriyor.

Trendyol satıcılarının yüzde 90’ı cirosunu artırdı

Bağımsız araştırma kuruluşu Politika Analiz Laboratuvarı (PAL) tarafından gerçekleştirilen “Trendyol’un Türkiye Ekonomisine Etkileri” araştırmasının sonuçlarına göre, satıcıların yüzde 90’ı Trendyol ile çalışmaya başladıktan sonra cirosunu, yüzde 82’si istihdamını artırdığını belirtiyor. Aynı zamanda yüzde 87’si genel performansının olumlu etkilendiğini, yüzde 80’i müşterilerini ve pazarı daha iyi tanıdığını, yüzde 77’si müşteri deneyimini iyileştirecek aksiyonlar aldığını, yüzde 77’si ise Covid-19 etkisini sınırlı hissettiğini söylüyor.

Trendyol Akademi Eğitim Kataloğu'ndan bazıları şöyle: