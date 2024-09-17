  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Trendyol bir kez daha Türkiye’nin gönlündeki marka olarak seçildi!
Ekonomi

Trendyol bir kez daha Türkiye’nin gönlündeki marka olarak seçildi!

Yeniakit Publisher
2024-09-17 11:19:00 -
Trendyol bir kez daha Türkiye’nin gönlündeki marka olarak seçildi!

Trendyol, Türkiye’nin Lovemark’ları Araştırması’nın E-Ticaret kategorisinde, bu sene de Türkiye’nin gönlündeki en sevilen e-ticaret uygulaması olarak öne çıktı. Araştırmaya göre Trendyol, lovemark seçiminde göz önüne alınan tüm kriterlerde tüketiciler tarafından en sevilen e-ticaret uygulaması olarak işaret edildi.

Türkiye’nin lider, dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, kalpleri kazanma konusunda da zirvede yer aldı. MediaCat dergisinin geleneksel hale gelen ve Ipsos Türkiye tarafından gerçekleştirilen Türkiye’nin Lovemark’ları Araştırması’na göre Trendyol, E-Ticaret kategorisinde ülkemizin “Lovemark”ı olarak seçildi. 

Türkiye’nin farklı şehirlerindeki tüketicilere sorulan sorularla şekillenen Türkiye’nin Lovemark’ları Araştırması’nda değerlendirmeler, “akla gelen ilk marka olma”, “duygusal yakınlık”, “beklenti ve ihtiyaçları karşılama açısından marka performansı”, “vazgeçilmeyecek kadar sevilen marka olma” kriterleri üzerinden yapılıyor. Trendyol, e-ticarette tüketiciye sunduğu yüksek standarttaki müşteri deneyimi ile, 2024 yılı için tüm bu kriterlerde en sevilen marka olarak işaret edildi. 

Türkiye’nin kalbindeki marka

Trendyol, E-Ticaret kategorisinde değerlendirmelerin yapıldığı 2021, 2022 yıllarında da üst üste Türkiye’nin Lovemark’ı olarak seçilmişti. Araştırmaya göre Trendyol her geçen yıl puanını yükselterek, gönüllerde yer edinmeye devam ediyor.    

E-ticaret kategorisinde “lovemark” seçilen Trendyol, onlarca kategoride milyonlarca ürünü, alışveriş deneyimini artıran uygulamalarla milyonlarca kullanıcıyla buluşturuyor. Türk işletmelerini dijitalleştirerek iş hacimlerinin artmasına katkıda bulunuyor. Türkiye’ye ve dijital ekosisteme en büyük pozitif etkiyi yaratma vizyonunu benimseyen Trendyol, ticaretin dijitalleşmesine öncülük ederken, sosyal fayda sağlayan projelerle toplumun ihtiyaçlarına yönelik çözümler geliştiriyor. 

Gözler Konya'daki o araziye çevrildi! Yerin altından fışkıracağına kesin gözüyle bakılıyor
Gözler Konya'daki o araziye çevrildi! Yerin altından fışkıracağına kesin gözüyle bakılıyor

Ekonomi

Gözler Konya'daki o araziye çevrildi! Yerin altından fışkıracağına kesin gözüyle bakılıyor

Dolar ve Euro kuru yükseldi mi?
Dolar ve Euro kuru yükseldi mi?

Ekonomi

Dolar ve Euro kuru yükseldi mi?

'Hükümetten bilgi aldım' diyordu! Fatih Portakal yeni asgari ücreti açıkladı
'Hükümetten bilgi aldım' diyordu! Fatih Portakal yeni asgari ücreti açıkladı

Ekonomi

'Hükümetten bilgi aldım' diyordu! Fatih Portakal yeni asgari ücreti açıkladı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Emekli

Bu trendyolu denetliyecek kimse yokmu fiyatlar fayis urunler xakma resmen cakma parkalari irjinal diye satiyor rekabet kurumu nerdesin hukumet nerdesin
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23