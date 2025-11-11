  • İSTANBUL
Trende saat 09.05 gerginliği! Allah bu Kemalistlere akıl fikir versin! İyi ki uçakla gitmemişler

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Trenle Anıtkabir’e giden bir grup Kemalist saat 09’u 05 geçe treni raylarda durdurmayan makiniste tepki gösterdi. Acil durum frenlerini çekmelerine rağmen makinistin kasıtlı olarak durmadığını iddia eden grup, birlikte andımızı söyleyerek makinisti protesto etti.

Protestoculardan biri, yaşananları sosyal medyada çektiği videoyu şu ifadelerle paylaştı: “Bugün 10 Kasım ve tatil olduğu için arkadaşlarımla birlikte trenle Anıtkabir’e gitmek istedik. Sabah 06.00’da ineceğimiz trenden 09.20’de inebildik. Saat 09.05’te tren asla durmadı. Durması için acil fren kollarını çektik, durması için her şeyi yaptık ama asla tren durmadı. Siren sesi bile açmadılar. Umarım Allah bir an önce belanızı verir. Neyse ki biz hepimiz, sizin bu kasıtlı davranışınıza rağmen sonuna kadar İstiklal Marşı’mızı ve Andımız’ı okuduk.”

Paylaşıma yapılan yorumlarda, protestocuların treni durdurmaya çalışmalarına tepki yağdı. Yorumlarda “Allah bunlara akıl fikir versin. Treni durdurmak da nedir. Uçakla gitseler demek ki uçağı düşürecekler” ifadeleri öne çıktı.  

Başka yorumda ise bir kullanıcı protestoculara “Ulan bunlar treni ne sanıyor arkadaş. Makası, rayı, karşıdan gelen treni hepsi saniyelik ayarlı... En güzeli siz tren izleyin!” tepkisini gösterdi

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
