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Aktüel

Tren kazasında kayıp makinistin arama çalışmaları sürüyor

Malatya’da yaşanan tren kazası sonrası kayıp olan makinisti arama çalışmalarına devam ediliyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 10:22:59 -
Tren kazasında kayıp makinistin arama çalışmaları sürüyor

Malatya’da yaşanan tren kazası sonrası kayıp olan makinisti arama çalışmalarına devam ediliyor.


Malatya’nın Battalgazi ilçesi Karabağlar Mahallesi’nde iki yük treninin kafa kafaya çarpışması sonucu yaşanan kazada 1 makinist hayatını kaybetmiş 3 kişi de yaralanmıştı. Kazanın ardından ulaşılamayan makinist Mehmet Ulutaş’ı arama çalışmaları devam ediyor. Trenlerin enkazının bulunduğu bölgede arama kurtarma ekipleri aramalarını sürdürürken, yine jandarmaya bağlı arama köpeği de bölgede kayıp makiniste dair iz aranıyor.


Kazanın ardından TCDD 5.Bölge Müdürlüğü yetkilileri de inceleme başlatırken, hastanede tedavi altına alınan 3 yaralı makinistin ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ve jandarma ekipleri kaza alanında güvenlik önlemi alırken, Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren’de bölgeye gelerek bilgiler aldı.


Vali Aydın Baruş’un da kaza yerine gelmesi beklenirken, kazada demir yığınına dönen trenin kaza yerine gelecek olan vinç yardımı ile kaldırılacağı ve aramaların bu yöne kaydırılacağı belirtildi.

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