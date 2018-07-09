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Tren kazasında flaş gelişme: Gözaltı sayısı 6'ya yükseldi

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde meydana gelen ve 24 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında sabah saatlerinde 2 makinist hakkında gözaltı kararı verildi. 2 makinistin yanı sıra 4 kişinin daha gözaltına alındığı belirtildi. Ayrıca kaza bölgesine Ankara'dan bilirkişi heyeti gönderildi.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 14:58
Tren kazasında flaş gelişme: Gözaltı sayısı 6'ya yükseldi

Habertürk Haber Merkezi'nden Göksel Gürsoy'un aktardığı bilgilere göre, Çorlu'daki tren kazasında gözaltı sayısının 6'ya yükseldiği öğrenildi. 2 makinistin yanı sıra 4 kişinin daha gözaltına alındığı belirtildi.

Çorlu Cumhuriyet Başavcılığı'nın talimatıyla tren kazasının iki makinisti hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi. Kazayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesi ile İstanbul Halkalı seferini yapan yapan yolcu treninin 5 vagonu, Tekirdağ'ın Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar Mahallesi'nde raydan çıkarak devrildi. Sabaha kadar sürdürülen arama- kurtarma çalışmalarının ardından açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, üzücü olayda 24 kişinin öldüğünü açıkladı. Yaralanan 318 kişiden 194'ünün ayakta tedavi edildiğini, 124'ünün ise çeşitli hastanelerde tedavisinin sürdüğü bildirildi.

 

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2018 Pazartesi 14:58
  1. Tekirdağ
  2. İstanbul
  3. Edirne
  4. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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  • saddisaddi1 sa önce
    başta ulaştırma bakanını tutuklayın. İhmalin baş sorumlusu odur.
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