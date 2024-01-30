Tren günde 8 kere pazarın içinden geçiyor! Toplanıp geri açıyorlar
Tayland'ta sokak arasında kurulan pazar yerinden geçen tren görenleri hayrete düşürdü. Günde 8 kez kez tren geçen pazar yerinde tezgahlar bir toplanıp bir açılıyor.
Tayland'daki Maeklong pazarı, dünyanın en ilginç ve tehlikeli pazar yeri olma özelliğine sahip. İlk bakışta normal gibi görünen bu pazarın ortasında günde tam 8 kez tren geçiyor. Normal halinde seyreden pazar yerinde uzaktan duyulan bir siren sesi ile hareketlilik başlıyor.
Hemen tezgâhlar içeri alınıyor, kepenkler kaldırılıyor; halk ise buldukları boş yerlerden trenin geçişini 1-2 santimetre uzaklıktan izliyor.
Trenin geçmesinden sonra ise saniyeler içerisinde her şey eski haline dönüyor.