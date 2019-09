Transkript nedir ne işe yarar Transkript neden alınır?

Transkript nedir, nereden alınır? Transkript neden alınır?sorusu özellikle üniversite öğrencileri tarafından araştırılmakta. Üniversite öğrencilerinin adeta karnesi olan transkript ne demektir sorusuna ilişkin detaylar haberimizde okuyabilirsiniz.

Transkript, yani diğer bir adıyla not dökümü belgesi, öğrencilerin öğrenim süreleri boyunca kayıt durumlarını, almış oldukları dersleri, notlarını, akademik başarı düzeylerini, öğrenim dilini, not sistemini ve başarı değerlendirme kriterlerini içeren resmi bir belgedir. Transkript bir bakıma üniversite hayatınızda karneniz olarak da nitelendirilebilir.

Transkript, öğrencinin kayıt bilgilerini, yarı yıllara göre alınmış ve alınmakta (Süren) olan derslerini, bu derslerdeki başarı durumunu (Harf notunu ve not sistemi açıklamasını), o ana kadar alınmış ve alınmakta (Süren) her bir dersin ve derslerin toplam AKTS bilgilerini, not ortalamalarını (DANO ve GANO), gerçekleştirilmiş ise staj bilgilerini içerir. Transkript belgesi askerlik erteleme ve tecil işlemleri, yüksek lisans ve staj başvuruları ile burs başvuru işleri ve daha pek çok başvuru işleminde sizden talep edilebilir.

Transkript e-devlet üzerinden nasıl alınır?

e-Devlet üzerinden transkript belgesi alma (mezuniyet belgesi alma) işlemini gerçekleştirmek için ilk olarak sisteme giriş yapılması gerekmektedir.

Karşınıza gelen ekranda, T.C Kimlik No ve şifre bilgilerini girerek kendi e-devlet sayfanıza giriş yapın.

Yönlendirildiğiniz sayfanın üst sağ köşesinde arama bölümü yer almaktadır. Mezuniyet belgesi işlemini gerçekleştirmek için arama bölümüne “Yüksek Öğretim Mezun Belgesi Sorgulama” yazın. Karşınıza gelen başlığa tıklayın. E-devlet üzerinden mezuniyet belgesini alma işlemi gerçekleştirmek için son adıma geldiniz.

Karşınıza gelen sayfada, yuvarlak şekil ile işaretlenmiş olan “Belge Oluştur” yazan yere tıklayın.