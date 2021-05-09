Transkript belgesi nereden alınır? Transkript belgesi çiftdilli nasıl alınır?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 81 ilden 560 gencin online olarak katıldığı “En Uzun İftar Sofrası" programında transkript belgelerinin istenilen yerden çift dilli olarak herhangi bir ücret ödenmeden hızlı bir şekilde alınabileceğini duyurdu.

Transkript belgesi nereden alınır?

Üniversite öğrencilerinin öğrenim süreleri boyunca kayıt durumlarını, aldıkları derslerini, notlarını, akademik başarı düzeylerini, öğrenim dilini, not sistemi gibi unsurları gösteren transkript belgelerinin halihazırda e-Devlet üzerinden ücret olarak verilmekte. YÖK’ün bu dijital hizmeti sayesinde transkript belgeleri e-Devlet kapısı üzerinden “Türkçe ve İngilizce” olarak ilk kez çift dilde de alınabilecek. Daha önceden yabancı dilde transkripte ihtiyaç duyan öğrenci veya mezunlar, çok sayıda üniversite bu hizmeti sunamadığı için transkriptlerini tercüme bürolarında para karşılığı tercüme ettirmek durumundaydı. Bu durum özellikle il dışından veya ülke dışından başvuru yapan öğrenci ve mezunlar için zaman ve maddi kayba yol açmakta idi.

Yatay geçiş e-transkript belgesi nasıl alınır?

YÖK tarafından sunulan bu hizmet sayesinde öğrenciler tercüme masraflarından kurtulacağı gibi yatay geçiş yapması halinde e-transkript belgesine çok kolay erişim sağlayabilecek. Üniversiteler de bu çalışma sayesinde kırtasiye giderlerinden tasarruf ederek, personel ve iş yükü masrafını azaltacak.

Transkript belgesi barkod numarası ile alınır mı?

Öğrenciler artık internete erişim sağlayabildikleri her yerden e-Devlet aracılığıyla “barkotlu” ve “kare kodlu” transkript belgesi alabilecek. Belgenin ibraz edildiği kurumlar ve kişiler söz konusu transkriptin kontrolünü YÖK’ün e-Devlet kapısı üzerindeki alana giriş yaparak “Transkript Belgesi Doğrulama” kısmında barkod numarası ile veya YÖK Mobil uygulaması ile kare kod aracılığıyla yapabilecek. e devlet transkript belgesi almak için tıklayın