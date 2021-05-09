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Eğitim Transkript artık e-Devlet üzerinden alınabilecek
Eğitim

Transkript artık e-Devlet üzerinden alınabilecek

Vatandaşların hayatını kolaylaştıran e-Devlet sistemi kendi yenilemeye devam ediyor. Sayıları milyonları bulan üniversite öğrencilerinin öğrenci transkript belgelerinin (not dökümü belgesi) online olarak verilebilmesi için yapılan çalışman tamamlandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-09 13:48:00 - 2021-05-09 13:49:23
Transkript artık e-Devlet üzerinden alınabilecek

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, üniversiteler tarafından verilen öğrenci transkript belgelerinin (not dökümü belgesi) e-Devlet Kapısı üzerinden verilebilmesi için yapılan çalışmanın tamamlandığını ifade ederek "1 Ekim 2020 itibarıyla mezun olan veya halen okuyan öğrenciler, bilgilerini kapsayan transkriptlerini sorgulayabilecek." dedi.

İster İngilizce, ister Türkçe

Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversiteler tarafından verilen öğrenci transkript belgelerinin e-Devlet Kapısı'nda sadece 4 üniversite adına sunulduğunu anımsatarak, tüm transkriptlerin tek bir hizmet üzerinden sunulması amacıyla Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının (YÖK) başlattığı çalışmanın tamamlandığını ve Türkiye'deki tüm üniversite öğrencilerinin transkript belgelerini ister İngilizce ister Türkçe olarak e-Devlet Kapısı'ndan alabileceklerini söyledi.

Erdoğan, gençleri kırmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yakın zamanda bir araya gelen üniversite öğrencilerinin transkript almakta yaşadıkları sıkıntıları dile getirdiklerini aktaran Koç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuda verdiği müjdeye işaret ederek, artık tüm öğrencilerin çift dilli olarak istedikleri yerden, tamamen ücretsiz şekilde e-Devlet Kapısı üzerinden belgelerini edinebileceklerini bildirdi.

Yükseköğrenim öğrencilerinin öğrenim süreleri boyunca kayıt durumlarını, aldıkları derslerini, notlarını, akademik başarı düzeylerini, öğrenim dilini, not sistemi gibi unsurları gösteren transkript belgelerinin halihazırda e-Devlet Kapısı'nda verildiğini, hizmetin Türk yükseköğretim sisteminde kayıtlı tüm üniversiteleri de kapsayacak şekilde genişletildiğini anlatan Koç, Açıköğretim Fakültesi öğrencileri dahil olmak üzere Türkiye'deki tüm üniversitelerin örgün öğretimde kayıtlı öğrencilerine ilişkin transkriptlerin tamamının sisteme dahil edildiğini dile getirdi.

Kullanıcıların, transkript belgelerinin sorgulanması hizmetinden en erken 1 Ekim 2020 itibarıyla yararlanabileceklerini anlatan Koç, "Bu tarih itibarıyla mezun olan ve halen okuyan öğrenciler, bilgilerini kapsayan transkriptlerini sorgulayabilecek. Ancak sistemde daha önceki tarihli transkriptlerin gönderilmesine engel bulunmadığından ve daha eski tarihli mezunlara ait transkript gönderen üniversiteler olursa bu bilgilere de ulaşılabilecek." diye konuştu.

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