  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
TÜİK açıkladı: İşsizlik ikinci çeyrekte yüzde 8'in altına geriledi Ekrem, Böcek’ten de 15 milyon euro istemiş İran’dan ABD’ye yardım eden ülkelere gözdağı: Hiçbir şey bizden gizli kalmaz! Ekrem İmamoğlu’nun 18 yıllık dostu rüşveti itiraf etti! 7 dükkân, 5 daire 3.5 milyon verdim! Fethiye-Kaş ve Kuzey Ege’de iki yeni Deniz Millî Parkı ilan edildi! Trump geri adım attı! O ülkedeki 50’lik tarifeyi askıya aldı Aldatıcı reklamların faturası ağır oldu! Bakanlık cezayı kesti: 218 milyon TL Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun'un mezarı açıldı! Feth-i kabir işlemi tamamlandı O ülkenin kırmızı bültenle aradığı kadın İstanbul’da yakalandı! Alparslan Kuytul neden gözaltına alındı?! Bakan Gürlek operasyonun sebebini açıkladı
Sağlık Transformatör merkezindeki patlamada 1 işçi öldü, 1 işçi ağır yaralı
Sağlık

Transformatör merkezindeki patlamada 1 işçi öldü, 1 işçi ağır yaralı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Transformatör merkezindeki patlamada 1 işçi öldü, 1 işçi ağır yaralı

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde bulunan transformatör merkezinde bakım ve onarım çalışmaları sırasında meydana gelen patlamada 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi ağır yaralandı.

Kaza, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Gaziantep 12. Bölge Müdürlüğü Kahramanmaraş İletim Şebekeleri İşletme ve Bakım Müdürlüğüne bağlı Andırın Transformatör Merkezi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, merkezde bakım ve onarım çalışması yapan B.O.D. ile Mehmet Ünal Tatlı'nın bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle şiddetli bir patlama meydana geldi.
Patlamanın ardından bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı ilk incelemede Mehmet Ünal Tatlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Patlamada ağır yaralanan B.O.D. ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Patlamanın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla olay yerinde inceleme başlatılırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23