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Spor Transferle ilgili bomba açıklama: Beşiktaş'a geliyordu
Spor

Transferle ilgili bomba açıklama: Beşiktaş'a geliyordu

Milan Skoda ve Martin Hasek'in menajerliğini üstlenen Gökmen Kore, Beşiktaş'ın bu iki oyuncu ile ilgilendiğini söyledi. Kore, Skoda'nın sezon başı Beşiktaş'a transfer olma ihtimalinin olduğunu ama Rizespor'un buna izin vermediğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-13 23:44:00 -
Transferle ilgili bomba açıklama: Beşiktaş'a geliyordu

Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor’da forma giyen Milan Skoda’nın menajeri Gökmen Kore, Çekya basınına açıklamalarda bulundu. Kore, geçtiğimiz yaz Skoda’nın Beşiktaş’a transfer olabileceğini ama Karadeniz ekibinin onu vermek istemediğini söyledi.

"Beşiktaş’a gidebilirdi, Rizespor bırakmadı"

Skoda’nın Rizespor’da şu anda forma şansı bulamadığını kaydeden Kore, ''Yine de o büyük bir yıldız. Çok önemli bir oyuncu. Tekrar oynamaya başlayacaktır. Yaz transfer döneminde iyi bir paraya Beşiktaş’a gidebilirdi ancak Rizespor onu bırakmak istemedi'' şeklinde konuştu.

Siyah-beyazlıların Sparta Prag'dan ayrıldıktan sonra henüz bir kulüple anlaşma sağlayamayan 25 yaşındaki Çek futbolcu Martin Hasek’e de ilgisi olduğunu vurgulayan Kore, ''Babası beni birkaç kez aradı ve oğlu için kulüp bulmamı istedi. Bunu başardım ve Beşiktaş’tan iyi bir teklif aldım ama Hasek Sparta Prag’dan pek iyi ayrılmamıştı. Daha sonra konuştuk ama Beşiktaş risk almak istemedi'' dedi.

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