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Spor Transferi açıklamaya hazırlanıyor: Sonunda yaptılar!
Spor

Transferi açıklamaya hazırlanıyor: Sonunda yaptılar!

Yeniakit Publisher
2024-07-19 16:21:00 -
Transferi açıklamaya hazırlanıyor: Sonunda yaptılar!

Yeni sezon öncesi 3 yabancı futbolcu transfer eden Beşiktaş, ilk yerli transferini Fatih Karagümrük'ten yapıyor.

 

Yeni sezon öncesi 3 yabancı futbolcu transfer eden Beşiktaş, ilk yerli transferini Fatih Karagümrük'ten yapıyor.

Siyah beyazlılar, 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusunu bonservisiyle beraber kadrosuna katmak üzere. Geçen sezon 35 maçta görev alan ve 5 gol, 4 asistlik performans sergileyen Can Keleş ile 4 yıllık anlaşma imzalanacak.

Beşiktaş, ayrıca genç kaleci Emre Bilgin'i de Karagümrük'e kiralık verdi.
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