Transferde mutlu son! Emre Akbaba Galatasaray'da

Transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden olan Emre Akbaba'da mutlu sona ulaşan taraf Galatasaray oldu.

Beinsports'ın haberine göre; Galatasaray Emre Akbaba'yı kadrosuna kattı. Sarı kırmızı ekip Emre Akbaba için 4 milyon euro bonservis ödeyecek.

ALBAYRAK: 3 MİLYON EURONUN ÜSTÜNÜ SPONSOR KARŞILAYACAK



Öte yandan Albayrak Emre Akbaba soruları üzerine, "Kuruşun hesabını yapıyoruz. Sponsorlarımızdan bir tane bize transferde sponsor oluyor. Bir saat iki saat içinde sevinçli haberler vereceğiz. Sponsorluk olarak bize imkan sağladılar. Emre Akbaba için yapılan teklifin 3 milyon eurodan fazla olan kısmını sponsor karşılayacak. " ifadelerini kullandı.



Emre Akbaba için sarı kırmızılı takımın ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de devreye girdiği iddia edilmiş, Albayrak bu sabah yaptığı açıklamasında 'Alanya yönetimi Emre'yi Fenerbahçe'ye gitmeye zorluyor' demişti.