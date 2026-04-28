ABD'den yaptırım tehdidi! Savaş Hava yollarına taşındı

ABD yönetimi, İran’a yönelik ekonomik baskıyı sürdürme kararlılığını bir kez daha ortaya koydu. Hazine Bakanı Scott Bessent, yaptırım uygulanan İran hava yolu şirketleriyle iş yapan taraflara açık uyarıda bulundu.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Bessent, bu şirketlerle ticari ilişki kuranların ABD yaptırımlarına maruz kalma riski taşıdığını belirtti. Açıklama, Washington’un yalnızca doğrudan İranlı kuruluşları değil, onlarla bağlantılı üçüncü tarafları da hedef almaya hazır olduğunu gösterdi.

Bessent, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Yaptırım uygulanan İran hava yollarıyla iş yapmanın, "ABD yaptırımlarına maruz kalma riski taşıdığını" belirten Bessent, yabancı hükümetlere, yetki alanlarındaki şirketlerin söz konusu uçaklara jet yakıtı, ikram, iniş ücretleri veya bakım dahil olmak üzere herhangi bir hizmet sunmamasını sağlamak için gerekli tüm adımları atma çağrısında bulundu.

Bessent, ABD Hazine Bakanlığının, "ekonomik öfke" kapsamında İran üzerindeki maksimum baskıyı sürdüreceğini, İran kuruluşlarıyla iş yapılmasını kolaylaştıran ya da doğrudan iş yapan üçüncü taraflara karşı harekete geçmekten çekinmeyeceğini ifade etti.