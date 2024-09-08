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Spor Transferde bomba hamle! Beşiktaş'ın belalısı yıktı geçti transfer borsasını... Transferde bomba hamle
Spor

Transferde bomba hamle! Beşiktaş'ın belalısı yıktı geçti transfer borsasını... Transferde bomba hamle

Yeniakit Publisher
2024-09-08 20:08:00 - 2024-09-08 20:13:20
Transferde bomba hamle! Beşiktaş'ın belalısı yıktı geçti transfer borsasını... Transferde bomba hamle

Beşiktaş teknik direktörü Giovanni Van Bronckhorst’un kadroda düşünmediği Vincent Aboubakar kiralık gitmeye razı oldu.

Beşiktaş teknik direktörü Giovanni Van Bronckhorst’un kadroda düşünmediği Vincent Aboubakar kiralık gitmeye razı oldu.

TRT Spor'da yer alan habere göre; Beşiktaş ile Hatayspor, Aboubakar transferi için yapmış olduğu görüşmelerde anlaşma sağladı.

Beşiktaş formasıyla toplamda 117 resmi maça çıkan Aboubakar, bu karşılaşmalarda 60 gol atarken, 14 de asist yaptı.

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