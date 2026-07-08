Transfer yasağı geliyor! “Borcumuz yok” denmişti, kriz büyüdü!

Denizli’nin tek profesyonel takımında yeni sezon öncesi alacak krizi büyüyor. Yeni sezonda TFF Nesine 3. Lig, 2. Grupta mücadele edecek olan Denizli İdman Yurdu 1959’da sular durulmuyor. Geride kalan sezonda alacağını alamadığı için zor durumda kalan kulüp çalışanı, malzemeci, aşçı gibi alacaklılardan sonra antrenör ve futbolcuların da isyan bayrağını açtığı ve alacakları için federasyona başvurmaya hazırlandıkları öğrenildi.

2026-2027 Futbol sezonunda TFF Nesine 3. Lig 2. Grupta; 1922 Akşehirspor Kulübü, Alanya 1221 FK, Altay, Ayvalıkgücü Belediyespor, Balıkesirspor, Bigaspor, Bucaspor 1928, Bursa Nilüfer Futbol A.Ş., Bursa Yıldırımspor Kulübü, Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri A.Ş., Eskişehirspor Kulübü, Etimesgut Spor Kulübü, Karşıyaka, Kepez Spor Futbol A.Ş., Söke 1970 Spor Kulübü, Tire 2021 Futbol Kulübü ve Uşakspor A.Ş. ile mücadele edecek olan Denizli İdman Yurdu 1959’da alacaklı futbolcu ve antrenörler Türkiye Futbol Federasyonuna başvurmaya hazırlanıyor.

Kısa bir süre önce Denizli basını ile bir araya gelerek borcumuz yok açıklaması yapan yönetimin bu açıklamasının ardından futbolcu antrenör ve diğer alacaklıların Türkiye Futbol Federasyonuna başvurarak isyan bayrağı açması Denizli Futbol Kamuoyunda kafada soru işaretleri oluşmasına neden oldu.

Geçen sezondan sözleşmesi devam eden ve sözleşmesi biten oyunculardan ve antrenörlerden sezon içindeki alacaklarını alamadıkları için federasyona başvurmaları durumunda alacaklarını bu şekilde alamazlarsa Denizli’nin tek profesyonel takımı olan Denizli İdman Yurdu 1959’a transfer yasağı geleceği konuşulurken futbolcular ile antrenörlerin yapılan sözleşmeler gereği belli bir sürede ödenmeyen alacakları için federasyona başvuru süresinin dolmasını bekledikleri öğrenildi.