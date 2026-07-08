12 takım kamp için burayı seçti! O ilimize yabancı kulüpler akın ediyor

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, futbol kulüplerinin Davraz'da kamp yapmasına en çok mutlu olan kişilerden birisi olduğunu dile getirdi. Kurulan konsorsiyum ile Davraz'daki otelin satın alınmasının şu anki süreci getirdiğini ifade eden Başkan Başdeğirmen, "Oteli almaktaki amaçlarımızdan birisi yabancı takımları Isparta'ya getirerek kamp yapmalarını sağlamaktı. Spor otoriterleri Isparta'nın sahip olduğu 3 rakımın antrenman yapılabilecek en iyi durumda olduğunu söylüyor. Şehir merkezi 1035 rakım, Gölcük 1350 rakım ve Davraz ise 1650 rakım. Bu yerlerde sporcuların kamp yapmalarını sporcuların bir aylık doğal dopingi olarak değerlendiriyorlar. Çok da güzel altyapımız var. Davraz'daki otel sadece kış turizmine hizmet ediyordu. Biz sadece kışın değil diğer ayların da değerlendirilmesi gerektiğini düşünerek sayın valimizin öncülüğünde Isparta Belediyemizle birlikte İl Özel İdaresi, ITSO ve Ticaret Borsası'nın adım atmasıyla oteli satın aldık. Aldığımız otel de ihaleyle kiralandı. Otel sahibi Sami Beye de çok teşekkür ediyorum. Takımların gelmesi için çok mücadele verdi" dedi.