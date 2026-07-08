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12 takım kamp için burayı seçti! O ilimize yabancı kulüpler akın ediyor

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12 takım kamp için burayı seçti! O ilimize yabancı kulüpler akın ediyor

Isparta’da Davraz; bu yaz Rusya, Makedonya, Bahreyn, Katar, Suudi Arabistan, Cezayir ve Azerbaycan’dan futbol kulüplerinin kamp adresi oldu...

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Foto - 12 takım kamp için burayı seçti! O ilimize yabancı kulüpler akın ediyor

Isparta Davraz, yeni sezon hazırlığı yapan yabancı futbol kulüplerinin rotasına girdi.

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Foto - 12 takım kamp için burayı seçti! O ilimize yabancı kulüpler akın ediyor

Isparta'nın kış ve spor turizminde söz sahibi olması noktasında önemli bir adım atılmış ve Isparta Valisi Abdullah Erin öncülüğünde Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in girişimleriyle Isparta Belediyesi, İl Özel İdaresi, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) ile Isparta Ticaret Borsası konsorsiyumu ile Davraz'da bulunan otel satın alınmıştı. Satın alınan otel ihaleyle kiralandı. Bu süreçlerin ardından farklı bir kış turizmi süreci geçiren Davraz, şimdi de özellikle yabancı futbol kulüplerinin adresi oluyor. Sahip olduğu rakımı ve temiz havasıyla önemli bir spor merkezi olan Davraz, bu yaz döneminde yabancı futbol kulüpleri tarafından ilgi görüyor. Yaklaşık 20 gün önce Kırgızistan, Bahreyn ve Azerbaycan'dan futbol kulüplerinin kamp yaptığı Davraz'a şimdi de Rusya ve Makedonya süper lig takımları yeni sezona hazırlanıyor. Önümüzdeki günlerde de Bahreyn, Katar, Suudi Arabistan, Cezayir ve Azerbaycan'dan da süper lig takımlarının Isparta'ya gelerek Davraz'da kamp yapması bekleniyor. Davraz'da yeni sezona hazırlanan Rusya Premier Ligi takımlarından Baltika FK ile Makedonya 1. Ligi ekiplerinden GFK Tikves, Isparta Atatürk Stadyumu'ndaki hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in de tribünden takip ettiği müsabakayı Baltika FK, 5-0'lık skorla kazandı.

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Foto - 12 takım kamp için burayı seçti! O ilimize yabancı kulüpler akın ediyor

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, futbol kulüplerinin Davraz'da kamp yapmasına en çok mutlu olan kişilerden birisi olduğunu dile getirdi. Kurulan konsorsiyum ile Davraz'daki otelin satın alınmasının şu anki süreci getirdiğini ifade eden Başkan Başdeğirmen, "Oteli almaktaki amaçlarımızdan birisi yabancı takımları Isparta'ya getirerek kamp yapmalarını sağlamaktı. Spor otoriterleri Isparta'nın sahip olduğu 3 rakımın antrenman yapılabilecek en iyi durumda olduğunu söylüyor. Şehir merkezi 1035 rakım, Gölcük 1350 rakım ve Davraz ise 1650 rakım. Bu yerlerde sporcuların kamp yapmalarını sporcuların bir aylık doğal dopingi olarak değerlendiriyorlar. Çok da güzel altyapımız var. Davraz'daki otel sadece kış turizmine hizmet ediyordu. Biz sadece kışın değil diğer ayların da değerlendirilmesi gerektiğini düşünerek sayın valimizin öncülüğünde Isparta Belediyemizle birlikte İl Özel İdaresi, ITSO ve Ticaret Borsası'nın adım atmasıyla oteli satın aldık. Aldığımız otel de ihaleyle kiralandı. Otel sahibi Sami Beye de çok teşekkür ediyorum. Takımların gelmesi için çok mücadele verdi" dedi.

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Foto - 12 takım kamp için burayı seçti! O ilimize yabancı kulüpler akın ediyor

Hazırlık maçı yapan Rusya ve Makedonya futbol kulüplerinin kendi ülkelerindeki süper ligde oynadıklarını söyleyen Başkan Başdeğirmen, "Güçlü takımlar burada kamp yapıyorlar. Isparta'mızı dünyaya tanıtıyorlar. Yabancı kulüplerin yetkilileriyle görüştüm, ‘Isparta'nın kamp ortamını her yere anlatıyoruz. Buranın ortamı çok güzel arayıp da bulamadığımız yerlerden bir tanesi' diyorlar. Bu ilk yılımız. İlk yıl da 12 yabancı takım burada kamp yapmış olacak. Önümüzdeki yıl daha fazla olacaktır. Bilinirliği arttıkça ülkemizdeki üst seviyedeki takımlarımızın da kamp alanı olacaktır. Isparta'mızın spor alanındaki gelişmelerini en üst seviyeye taşımak istiyoruz. Otelin alınmasında bu fikri bize veren sayın valimize ve bu işte emek verenlere çok teşekkür ediyorum" görüşlerinde bulundu.

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