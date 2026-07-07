Atalarının kulakları çınladı: Mehter ile karşılanan Miçotakis’in dizlerinin bağı çözüldü
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Ankara’da düzenlenen 36. NATO Liderler Zirvesi için Ankara’ya gelen 32 ülkenin lideri mehter marşları ile karşılandı. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde mehter marşıyla karşılandığı anlar hem kendi ülkesinde hem de Türkiye’de sosyal medyada viral oldu.
36. NATO Liderler Zirvesi için Ankara’ya gelen NATO ülkelerinin liderleri için karşılama törenleri düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i de mehter marşı eşliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde karşıladı.
Miçotakis daha arabadan kafasını uzatır uzatmaz başlayan Mehter Marşı ile şaşırırken Cumhurbaşkanı Erdoğan’a doğru yürürken sık sık ayaklarına bakması sosyal medyanın gündemine oturdu.
Miçotakis’in mehter marşı eşliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne girdiği anlar NATO zirvesine ait dünya genelinde en çok paylaşılan videolar arasında yer alırken video Yunanistan ve Türkiye’de de gündem oldu.
Sosyal medyada yapılan yorumlarda “Dizlerinin bağı çözüldü” ve “Atalarının kulakları çınladı” yorumları öne çıktı.