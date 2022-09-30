Transfer teklifini resmen açıkladı! Süper Lig ekibinden Arda Güler bombası

Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, sezon başında Fenerbahçe'den Arda Güler'i kiralamak için resmi teklifte bulunduklarını açıkladı.

Giresunspor Kulübü Başkanı Hakan Karaahmet, Haber7'ye özel açıklamalarda bulundu.

"Arda Güler'i kiralık istedik"

Karaahmet, Arda Güler'i sezon başında kiralamak için resmi teklifte bulunduklarını vurgulayarak şöyle konuştu:

"Arda çok kıymetli bir oyuncu ama oynadıkça hem Türk seyircisi onu daha fazla izleme şansı bulur hem de Arda kendini daha çok geliştirme şansı bulur. Biz Fenerbahçe'den Arda'yı bonservisiyle istemedik, sadece kiralık verirseniz Arda'yı biz oynatırız dedik. Esasında söylemek istediğimiz oydu transfer teklifi değildi. Çünkü Arda çok değerli bir oyuncu. Hem Türkiye için çok değerli hem de dünya için çok değerli bir oyuncu. Milli takımımız için de çok değerli bir oyuncu ama forma giymesi lazım. Tabii, Fenerbahçe takımında da formayı çok çabuk bulma şansı gözükmüyor. Bizde Arda formasını çok rahat alırdı ve Türk seyircisi de Arda'yı daha fazla seyrederdi."