Transfer sezonu ne zaman bitecek?
Transfer dönemi kaç gün sonra bitecek? Süper Lig7de heyecan 13 Ağustos’ta başladı. Futbolseverler bir yandan takımlarının transfer haberlerini beklerken bir yandan da transfer döneminin ne zaman sona ereceğini araştırmaya başladı. Peki, transferler ne zaman bitecek?
Kulüpler transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Taraftarlar ise transfer sezonunun biteceği tarihi araştırmaya başladı. Peki, transfer dönemi ne zaman son?
Transfer sezonu ne zaman bitecek?
Futbolseverler, transfer döneminin biteceği tarihi araştırmaya başladı. Birinci transfer ve tescil dönemi 17 Haziran'da başladı. Yaz transfer dönemi 8 Eylül 2021'de sona erecek.
Futbolda ikinci transfer dönemi ise 12 Ocak 2022'de başlayıp 8 Şubat 2022'de tamamlanacak.