Transfer sezonu çılgınlığı: Suudi Ligi damga vurdu!

Büyük ücretler dönüyor!

Al Nassr, yaklaşık 400 milyon dolarlık bir anlaşma ile Ronaldo'yu 2.5 yıllık sözleşme için transfer ettiği söyleniyor. Aynı şekilde, Al Ittihad ile Karim Benzema arasında yıllık 200 milyon euro değerinde bir anlaşma gerçekleştiği raporlara yansımış durumda. Ayrıca, Al Hilal'in Neymar için PSG'ye yaklaşık 100 milyon dolarlık bir transfer ücreti ödediği ifade ediliyor.

Suudi Arabistan kulüpleri, bir önceki yıla göre %15'lik bir büyüme kaydetti. Transfer piyasasında ise İngiliz kulüpleri öne çıktı ve küresel transfer faaliyetinin %30'unu gerçekleştirdi. Avrupa dışındaki ülkelerin toplam transfer faaliyetinde %12'lik bir paya sahip olurken, Suudi Arabistan ise tüm dünya genelindeki transferlerin %5'ini gerçekleştirdi



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Bu sezonun bilançosu 2.5 Milyar Euro!

İlk 10 kulübün bu yaz toplam brüt harcamasının 2,5 milyar Euro olduğu bildirildi. Bu, toplam kulüp harcamalarının %30'unun biraz altında olduğu vurgulandı. En üst sıradaki 25 takım, toplam harcamanın %50'sini oluşturdu. Bu 25 takımın içinde 14 İngiliz, 4 Suudi Arabistan, 2 Alman, 2 İtalyan, 1 İspanyol, 1 Fransız ve 1 Hollandalı kulüp bulunuyor. UEFA raporunda, Suudi Arabistan'daki transfer aktivitesinin devam ettiği ve bu nedenle raporun basıldığı tarihten sonra ülke ile ilgili transfer rakamlarının daha da artmasının beklendiği belirtildi.