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Spor Transfer resmen açıklandı! Ronaldo, Manchester United’da!
Spor

Transfer resmen açıklandı! Ronaldo, Manchester United’da!

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, İtalyan ekibi Juventus'tan eski yıldızı Cristiano Ronaldo'yu transfer ettiğini resmen açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-27 21:44:00 - 2021-08-27 21:52:27
Transfer resmen açıklandı! Ronaldo, Manchester United’da!

Cristiano Ronaldo, eski evi Manchester United'a geri döndü.

Yaz transfer döneminde sular durulmuyor. Cristiano Ronaldo, 12 yıl aradan sonra Manchester United'a tekrar geri döndü. Manchester City ile anılan ancak daha sonra transferinden vazgeçilen yıldız futbolcu, Premier Lig'e Manchester United formasıyla geri dönmüş oldu.

Juventus'a 100 milyon Avro'ya transfer olan Portekizli yıldız, üç sezonda 134 maça çıkarak 101 gol atmıştı. İtalyan ekibinde hem gol krallığı hem de şampiyonluk yaşan Ronaldo, sezon başı takımdan ayrılma kararı almıştı.

Devler arenasına Manchester United'da adım atan Cristiano Ronaldo, Manchester ekibiyle 3 kez Premier Lig, 1 kez Şampiyonlar Ligi ve 1 kez de FA Cup kazanmıştı.

 

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