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Spor Transfer olmuştu! Şok 'Galatasaray' sözleri
Spor

Transfer olmuştu! Şok 'Galatasaray' sözleri

Galatasaray'da gösterdiği başarılı sezonlardan sonra Sevilla'ya transfer olan ve burada Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan Fernando, sarı-kırmızılılarla ilgili şok ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-14 20:19:00 -
Transfer olmuştu! Şok 'Galatasaray' sözleri

2017-2019 yıllarında Galatasaray'da forma giyen ve kariyerini Sevilla'da devam ettiren Fernando Reges, İspanyol basınına açıklamalar yaptı.

Fernando, Sevilla'nın popüler bir kulüp olduğunu söyleyerek "Sevilla geçen sezon kendini çok geliştirdi, çok fazla kupa kazandık. Nereye gidersek gidelim, herkes Sevilla'nın harika bir takım olduğunu bilir ve bizim de Sevilla'yı daha iyi yapma şansımız var." diye konuştu.

Sevilla olarak La Liga'da şanslarının zor olduğunu belirten Reges, "La Liga'da Barcelona, Real Madrid ve Atletico gibi çok iyi takımlar var. Hepsinin de üst düzey oyuncuları var. Şampiyonluk için mücadele etmek kolay değil, istiktar gerekiyor. Zor ancak imkansız değil." dedi.

Manchester City'den sonra Galatasaray'ın kariyeri için bir geri adım olduğunu söyleyen Reges, "Galatasaray'da birlikte çalıştığım bireysel performans antrenörümle çalışmaya devam ediyorum. Kariyerimin bir noktasında Türkiye'ye gitme şansını yakaladım ve benim için iyi bir seçenekti. Galatasaray'a giderek geri adım attığımı biliyorum ancak çalışmaya devam ettim ve Sevilla gibi bir takıma dönmeyi başardım." dedi.

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