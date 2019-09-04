Transfer dönemine Kayserispor damga vurdu

Bilgehan Sarı yeniakit.com.tr

17 Haziran’da başlayan ve 2 Eylül’de sona eren yaz transfer döneminde Süper Lig’e birçok oyuncu transfer olurken,kadrosuna 22 oyuncu katan Kayserispor bu sayı ile ligin en fazla transfer yapan takımı oldu.

Bonservis bedeli ile 5 oyuncu

Transfere bir sezon önce Atletico Madrid’ten kiralanan Bernard Mensah’ın bonservisini 3 milyon 600 bin Euro karşılığında alarak başlayan Kayserispor, Paok’tan 600 bin Euro karşılığında Pedro Henrique’yi, Heerenveen’den 500 bin Euro karşılığında Ben Rlenstra’yı, Fenerbahçe’den 170 bin Euro karşılığında Yasir Subaşı’nı, bonservisi ile takıma kazandırdı. Kiralık olarak transfer edilen İsmail Çipe’ye ise 25 bin Euro kiralama bedeli ödenirken yine kiralık olarak transfer olan Emirhan Civelek, Alpay Çelebi, Adryan, Paul-Georges Ntep gibi isimlere bir kiralama bedeli ödenmedi.

Bedelsiz 8 isim

Kayserispor yaz transfer döneminde, Ankaragücü’nden Djedje’yi, Gençlerbirliği’nden Hakan Arıkan’ı, Sarıyer’den Mert Kula’yı, Bochum altyapısından Ömer Uzun’u, Club Brugge’den Benoit Poulaln’ı, Valencia’dan Aymen Abdennour’u, Denizlispor’dan Ziya Alkurt’u, Başakşehir’den Emmanuel Adebayor’u ise bedelsiz bir şekilde kadroya kazandırdı. Takıma transfer edilen diğer isimlerden Aksel Aktaş,Furkan Bolat, Antony Uzoddimma, Miguel Lopes ile ilgili herhangi bir transfer verisine ulaşılamadı.