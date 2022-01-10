Transfer dönemi ne zaman bitecek? Ara transfer dönemi başladı mı?
Ara transfer dönemi tarihi | Süper Lig’de ikinci yarı 7 Ocak Cuma akşamı başladı. Futbolseverler ise ara transfer dönemi tarihini araştırmaya başladı. Peki, transfer dönemi ne zaman? Ara transfer dönemi ne zaman başlayacak?
Futbolseverler liglere verilen bir haftalık aranın ardından bu kez gözlerini transfer dönemine çevirdi. Peki, ara transfer dönemi ne zaman?
Transfer dönemi ne zaman bitecek? Ara transfer dönemi başladı mı?
Süper Lig’de ikinci devre 7 Ocak’ta başladı. Ligde 2.devre 20. hafta müsabakalarıyla başlayıp sezon 22 Mayıs 2022'de tamamlanacak. "Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 12 Ocak 2022'de başlayıp 8 Şubat 2022'de sona erecek.
Bu sezon kaç takım düşecek?
Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun sonunda 4 takım küme düşecek. Ligi 17, 18, 19 ve 20. sırada tamamlayacak 4 ekip, 2022-2023 sezonunda TFF 1. Lig'de mücadele edecek.