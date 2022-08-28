Başta Süper Lig olmak üzere 1.,2. ve 3.ligde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Futbolseverler eylül ayı yaklaşırken 'Transfer sezonu ne zaman bitecek?' sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

Transfer dönemi ne zaman bitecek? 1.transfer dönemi ayın kaçında bitecek 2022-2023

Futbolda 17 Haziran'da başlayan birinci transfer ve tescil dönemi, 8 Eylül'de bitecek. "Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 12 Ocak 2023'te başlayıp, 8 Şubat 2023'te sona erecek.

Dünya Kupası nedeniyle 40 gün ara

Spor Toto Süper Lig'e, 13 Kasım'da tamamlanacak 14. hafta maçlarının ardından 2022 Dünya Kupası dolayısıyla 40 gün ara verilecek. Lige, 23 Aralık'ta 15. hafta maçlarıyla tekrar devam edilecek ve sezon 28 Mayıs 2023'de tamamlanacak.